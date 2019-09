Borràs (JxCat) cree que "sería mejor" que los presos independentistas no vayan esta vez en las listas electorales

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha expresado este jueves que "sería mejor" que los presos independentistas no se presenten esta vez a las elecciones, al estar a las puertas de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Aun así, ha dejado claro que serán los propios políticos encarcelados los que decidirán sobre su presencia en las listas.

"Estarán a punto de ser inhabilitados y creo que sería mejor que no formen parte de la contienda electoral", ha expresado Borràs en una entrevista en Ràdio 4, en la que ha asegurado que los presos se encuentran ahora "centrados" en la sentencia. Por parte de JxCat, concurrieron a los comicios del 28A Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, cabezas de lista por Barcelona, Lleida y Tarragona, respectivamente. Pese a que pudieron recoger en su día el acta de diputados, todos ellos fueron suspendidos por la Mesa del Congreso tras el aval de los letrados de la Cámara.

Borràs ha explicado que en los próximos días acudirá a la cárcel de Lledoners para conocer la voluntad de los presos sobre su posible participación en los comicios del 10N si se acaban celebrando. "Ellos son animales políticos y quieren dedicar su trabajo y esfuerzos a hacer política, cosa que el Estado sistemáticamente les niega", ha lamentado la diputada de JxCat. Al estar prevista la emisión de la sentencia para octubre, si los presos son condenados -y, por lo tanto, inhabilitados- no podrían formalizar su candidatura.

Además de los tres políticos presos de JxCat, concurrieron también a los comicios generales dos dirigentes de ERC encarcelados, Oriol Junqueras y Raül Romeva. El primero fue cabeza de lista de los republicanos al Congreso y el segundo, al Senado. Sobre una posible respuesta a la sentencia en forma de candidatura conjunta, una opción que los de JxCat ya valoraron en anteriores elecciones pero que ERC descarta, Borràs ha admitido que es un escenario que ya no contemplan. "¿Hemos de ser capaces de dar una respuesta excepcional? Sí. ¿Es [la lista conjunta] lo que da más miedo al Estado? Sí. Pero no ha sido posible y no quiero dar falsas expectativas a la ciudadanía, que está irritada y cansada porque los políticos no se ponen de acuerdo", ha zanjado.