La líder de Ciudadanos en Barcelona incluye en su currículum un máster y un posgrado que no ha realizado

La jefa del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, presume de un máster y un posgrado que no ha realizado. Según consta en la biografía oficial que aparece en la web municipal, Mejías cursó un máster en Derecho Concursal en la Universitat de Vic (UVic) y un posgrado en Derecho de Fundaciones en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), aunque se trata de dos cursos de cinco y tres créditos, respectivamente.

En el caso de la UVic, la universidad nunca ha impartido un máster con este nombre, según confirma el centro a eldiario.es, sino que se trata del curso de extensión universitaria sobre Administración Concursal. La diferencia entre lo uno y lo otro es que un máster son unos estudios a partir de 60 créditos, mientras que el curso, que Mejías completó en 2012, fue de tan solo cinco. Tampoco es correcta la información que incluyó en la web del Parlament, en el que fue diputada hasta 2015, donde se refería al curso de la UVic como un "posgrado de especialización".

Certificado de la UVic conforme Mejías tiene un grado de extensión universitaria

Algo parecido es lo que ocurre con los estudios en Derecho de Fundaciones en la universidad privada UIC, a los que Mejías se refiere en su currículum en el consistorio como "posgrado". En realidad, se trata de un seminario sobre esta temática de tres créditos, cursado de septiembre a diciembre de 2009. Mejías ha aportado a este diario los certificados de la titulación correcta de ambos cursos.

Titulación del curso realizado por Carina Mejías en la UIC

Ante la información recabada por eldiario.es, la líder de Ciudadanos en Barcelona ha afirmado que se trata de "errores" que atribuye al equipo del partido que se encargó de facilitar su información biográfica al Ayuntamiento. Afirma asimismo que los asume como propios y que ha pedido al consistorio que modifique esta información. De hecho, detalla que pidió que corrigieran su currículum en los últimos días, coincidiendo con la polémica por másters como el de Cristina Cifuentes o Carmen Montón.

Mejías se afilió a Ciudadanos en el 2013, después de que un año antes hubiese formado parte de la lista a las autonómicas como independiente. Actualmente está pendiente de saber si podrá encabezar la candidatura del partido naranja a las municipales porque su futuro depende de que el exprimer ministro francés Manuel Valls acepte ser el cabeza de lista de esta formación en Barcelona.

Además de su liderazgo en Ciudadanos a nivel municipal, Mejías es desde el 2014 miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido que preside Albert Rivera, de quien fue mano derecha como diputada en la Cámara catalana durante la legislatura 2012-2015.

Mejías recaló en Ciudadanos proveniente del Partido Popular (PP), en el que militaba desde su juventud. Con los populares fue también concejal en el Ayuntamiento de Barcelona de 1999 a 2003 y diputada en el Parlament de 2006 a 2010.

Otro error, confundir la UOC con la UAO

Las incorrecciones en su currículum del Ayuntamiento no acaban en los inexistentes másters de la UVic y posgrado de la UIC, sino que afectan también a otro máster, el de Estudios Humanísticos y Sociales que aparece como cursado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Lo cierto es que Mejías si tiene esta titulación, pero no en la citada universidad –que no lo imparte–, sino en la privada Universitat Abat Oliba (UAO). Así consta por ejemplo en la web oficial de Ciudadanos, aunque de nuevo con un error, puesto que allí aparece como Máster en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Mejías confirma que el nombre es Estudios Humanísticos y Sociales y que los ha completado con el correspondiente Trabajo de Fin de Máster (TFM). Atribuye en este sentido la incorrección como otra equivocación.