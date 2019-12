La propuesta de incluir la palabra 'mena' en el diccionario catalán indigna a entidades sociales y a la conselleria

La elección por parte del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de la palabra 'mena' como uno de los posibles neologismos de 2019 ha generado críticas por parte de entidades sociales y de la Conselleria de Treball i Afers Socials. Este departamento de la Generalitat ha pedido al organismo que reconsidere su propuesta ya que considera que es una manera "denigrante, estigmatizadora y deshumanizadora de referirse a los menores migrados sin referentes familiares"

La UPF y el IEC dieron a conocer el martes las diez propuestas para ser elegidas por votación popular como neologismo catalán del año 2019. Las palabras son: Animalista, emergencia climàtica, exoplaneta, mena, pactòmetre, residu cero, trap, umami, vermuteria y xipar.

Se entiende por neologismo una palabra que se utiliza actualmente y que, o bien no está incluida en el Diccionario de la Lengua Catalana, o se utiliza con un significado diferente al que figura en la normativa. La palabra ganadora pasa a ser candidata a formar parte del diccionario de la lengua catalana, tras ser discutido por la Sección Filológica del IEC.

Contactado por este periódico, el IEC no ha querido hacer ninguna declaración. La directora del Observatori de Neologia de la UPF, Judit Freixa, no ha respondido a las llamadas de eldiario.es.

La elección de la palabra "mena" también ha generado críticas por parte de numerosas entidades sociales. La federación Lafede.cat, que agrupa a 117 asociaciones y entidades catalanas que defienden los derechos humanos, ha criticado este miércoles la inclusión de este término.

"Es lamentable que una institución como el IEC no solo ignore la opinión de los expertos, entidades sociales y de derechos humanos sobre la inconveniencia de utilizar este término, sino que apuesto por normalizarlo", han escrito en Twitter.

Lamentable que una institució com l'@iec no només ignori l'opinió d'experts i expertes, entitats socials i de drets humans sobre la inconveniència d'utilitzar aquest terme, sinó que aposti per normalitzar-ho. https://t.co/8SAAf1uPrg