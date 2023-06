Ada Colau abre la puerta a entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona tras las elecciones generales

La exalcaldesa de Barcelona y concejala de los comuns Ada Colau ha reaparecido públicamente tras una semana de silencio. La mañana de este viernes ha realizado la primera entrevista, en TV3, después del pleno de investidura el sábado pasado. El socialista Jaume Collboni fue investido 'in extremis' con los votos del PP y los Barcelona en Comú, quienes finalmente decidieron no entrar al gobierno. Ahora bien, pasado el pleno de investidura, tanto socialistas como comuns han dejado la puerta abierta a un gobierno conjunto, pero sin dar detalles.

Colau sigue insistiendo en el pacto de izquierdas, que también incluye a ERC, y no se ha dado ningún plazo para conseguirlo, pero ha apuntado que las elecciones generales pueden ser un punto de inflexión. “Si gana la derecha, necesitaremos fortalecer un gobierno de izquierdas lo más amplio posible en Barcelona para hacer frente a las políticas de retroceso”.

En esta línea, Colau ha reiterado que “no se puede gobernar Barcelona con diez concejales”, que son los que tiene Collboni. Así, las elecciones supondrían “una oportunidad de volver a plantear el pacto de izquierdas”. Los comuns todavía no se han posicionado claramente sobre si accederían a entrar al gobierno si ERC declina la oferta, cosa que parece lo más posible.

El líder de los republicanos en Barcelona, Ernest Maragall, ya ha dejado claro que se va a quedar en la oposición y ha afeado en diversas ocasiones que las maniobras de comuns, PSC y PP, no sólo les arrebataron la alcaldía, sino también “la dignidad”.

Los republicanos, al igual que desde Junts, insisten en la teoría de que este acuerdo a tres responde a una operación orquestada desde Madrid para no dejar pasar una alcaldía independentista en Barcelona. Esta cuestión ha sido desmentida hoy por Colau, quien ha asegurado que no hubo ningún pacto con PP o el PSC previo a su decisión de investir a Collboni y ha negado presiones desde Madrid. En esta línea ha afirmado que sólo ha recibido “mensajes de ánimos” por parte de Yolanda Díaz.

La exalcaldesa ha justificado que su voto a Collboni, que realizó con “una pinza en la nariz”, fue fruto de un “cálculo racional” y porque su formación podría incidir más en un gobierno del PSC que en uno de Junts.

Pacto de izquierdas, también en la Diputación

La exalcaldesa se ha referido a la opción del pacto de izquierdas también en la Diputación de Barcelona. De momento, ni Junts ni el PSC descartan reeditar el pacto con el que Núria Marín (PSC) se sitúo al frente de la institución. De hecho, ambas formaciones han tenido buenas palabras para el pacto, pero no han desmentido tampoco estar hablando con otras opciones.

“Todos están hablando con todos. Y si podemos promover un acuerdo de izquierdas, lo haremos, también en la Diputación”, ha asegurado Colau. En este pacto, los comuns contemplan sumar con el PSC, ERC y Tot per Terrassa. “Ante el avance de la extrema derecha, la ciudadanía espera que nos pongamos de acuerdo”, ha remachado la exalcaldesa.

A la defensa del referéndum pactado

Colau también ha asegurado que la candidata estatal de Sumar a las elecciones, Yolanda Díaz, defiende el derecho a decidir en Catalunya y la mesa de diálogo. Lo ha dicho después de que los comuns aseguraran que llevan en su programa la propuesta de un referéndum pactado con el Estado. Colau ha sido preguntada por el compromiso de Díaz después de que esta dijera lo siguiente en una rueda de prensa: “El programa de Sumar-En Comú Podem no existe; el que existe es el programa de Sumar y yo me refiero exclusivamente al programa de Sumar”.

Ante estas palabras, Colau ha reiterado que “no es ninguna sorpresa” que los comuns lleven estas propuestas en su programa electoral para Catalunya y se ha referido a su formación como la “más estable y coherente” con el derecho a la autodeterminación.

En esta línea se ha expresado también el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha precisado que la propuesta que incluirá la formación en su programa es una consulta en Catalunya para ratificar los acuerdos de la mesa de diálogo. “No es ninguna novedad”, ha dicho Urtasun sobre la postura de la formación en una entrevista en RNE.

Un futuro, de momento, en Barcelona

Ada Colau ha negado lo que muchos ya daban por hecho, que es que, tras quedarse en la oposición en Barcelona, tuviera la vista puesta en Madrid o en el Parlament. Ha apuntado que se quiere centrar en la política municipal y “defender” su obra de gobierno en vista de que “Collboni no será tan ambicioso” en la transformación urbana de la ciudad y en los proyectos sociales.

De momento, asegura que no se plantea ir a Madrid en caso de no conseguir el pacto de izquierdas, pero tampoco ha cerrado la puerta del todo a hacerlo. Ha apuntado que cerrar la lista de Sumar en Barcelona es un acto de “apoyo simbólico”. En la última posición de la lista la acompaña Jaume Asens, exlíder de la formación que ha dado un paso a un lado a favor de Aina Vidal, que será quien lidere la candidatura.