Alvise Pérez admite que difundió la PCR falsa positiva de Illa sin comprobar su veracidad

Luís Pérez, conocido como Alvise Pérez en Twitter, ha admitido ante el juez que difundió una PCR falsa positiva del exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, durante la pasada campaña de las elecciones catalanas, aunque ha alegado que no fue el primer internauta en hacerlo.

El internauta ha declarado durante una media hora este jueves ante el titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, que lo investiga por injurias y falsedad documental. Pérez no ha acudido personalmente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, sino que ha comparecido por videoconferencia desde los juzgados de plaza de Castilla de Madrid.

Según fuentes jurídicas, Pérez ha admitido que no comprobó la veracidad del documento falso antes de difundirlo, y ha añadido que no fue el primer usuario de Twitter en colgarlo, a sabiendas de no tener corroborada su autenticidad. De esta forma Pérez ha esquivado la principal acusación de la Fiscalía, que cree que la imagen de la PCR falsa fue "íntegramente" confeccionada por el internauta.

El propio hospital desmintió el bulo de Pérez y aclaró que el resultado de la PCR publicado era falso y que no había emitido ningún diagnóstico con el número que figuraba en la prueba atribuida falsamente a Illa. En opinión de la Fiscalía y del propio Illa, que ejerce la acusación particular junto al PSC, la publicación de la PCR buscaba perjudicar al candidato socialista de cara a las elecciones, pues se hizo antes de un debate electoral de máxima audiencia.

Alvise Pérez tiene más de 260.000 seguidores en Twitter, donde se identifica como analista, y ya ha protagonizado polémicas relacionadas con bulos después desmentidos. Se ha convertido en uno de los principales agitadores de la extrema derecha en las redes sociales y antes fue jefe de gabinete del coordinador valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó.

También difundió un montaje fotográfico falso en el que aparecía un gran cartel con el rostro de Pedro Sánchez y el lema "Un buen ciudadano obedece", colgado en la fachada de la sede federal del PSOE. La Fiscalía ha denunciado a Pérez por calumnias contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

A través de las redes, Pérez imita los métodos de la 'alt right' estadounidense, la derecha que reniega del conservadurismo moderado y ataca tanto a personalidades progresistas como a poblaciones en riesgo de exclusión. Agita teorías de las conspiración, lanza datos de dudosa comprobación o directamente ofrece información y datos falsos.