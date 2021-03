Aragonès propone coordinarse con Puigdemont pero advierte de que gobernará "sin sustituciones ni tutelas"

El candidato de ERC a la presidencia, Pere Aragonès, se ha presentado este martes ante la Cámara para volver a reclamar apoyos en segunda votación de su investidura, en la que Junts volverá a no apoyarle. Si el viernes pasado el republicano expuso un largo programa basado en la agenda social, la recuperación económica y la agenda nacional, en esta segunda jornada se ha centrado en la parte del procés pues, según ha dicho, es la parte en la que Junts ha mostrado diferencias.

Por esta razón, se ha comprometido a buscar una coordinación con el resto de partidos y entidades independentistas, entre las que ha citado el Consejo por la República de Carles Puigdemont pero, en la misma línea ha advertido que la Generalitat es "indelegable e insustituible". "Quiero ser claro y honesto en este sentido: sin sustituciones ni tutelas", ha asegurado Aragonès, con una expresión que ha repetido dos veces. Un poco más adelante ha insistido en esta misma idea, cuando ha asegurado que la "Generalitat republicana" debe "hacer país, cada día, con decisiones estratégicas que sólo puede tomar ella con el apoyo de este Parlament".

Aragonès se ha abierto de esta forma a buscar un encaje en la legislatura para la entidad independentista que dirige Puigdemont desde Bruselas, tal y como le reclamaron desde Junts en la última sesión parlamentaria, pero ha mostrado también los límites de lo que está dispuesto a delegar. Según ha mostrado, el papel del Consejo por la República debe ser el de un "activo", pero no el de un ente por encima del Govern. "Aprovechamos todos los activos", ha dicho Aragonès, "las entidades movilizadas, la pluralidad política del independentismo, la participación y reivindicación política de los presos y presas y la del exilio y también, por supuesto, la organizada en torno al Consejo por la República".

Una vez marcado el campo de juego, Aragonès se ha reconocido "obligado" a entenderse con Junts. "Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan", ha dicho, "porque hemos recorrido un largo camino juntos y aún nos queda la parte más importante que recorrer". El líder de Esquerra además se ha comprometido a trabajar por la unidad del independentismo, "y a partir de aquí que extienda la mano al soberanismo" que defiende desde una posición no independentista el referéndum.

Con esta argumentación, el candidato republicano ha reclamado a Junts dar "un paso adelante" y "comprometerse" para dar respuesta a "una mayoría social desacomplejadamente independentista, a favor de la amnistía y la autodeterminación" y, a la vez, para centrar todos los esfuerzos a "hacer frente a la crisis social y económica provocada por la COVID-19, a impulsar la transformación de nuestro sistema productivo", ha propuesto Aragonès.

La encargada de darle la réplica, por parte de Junts, ha sido la diputada Gemma Geis, que desde el inicio de su intervención ha querido dejar claro que su formación no está "especulando con las fechas por tacticismo ni se plantea nuevas elecciones". Sin embargo, Geis ha reiterado que, sin haber llegado aún a un acuerdo de legislatura, su grupo volvería a abstenerse. La portavoz de Junts ha rechazado además la insinuación de Aragonès de que su intención es "tutelar" la acción política desde el Consejo de la Republica, sino que proponen este órgano para "fijar la unidad estratégica del independentismo", ha dicho.

Junts ha vuelto a reclamar un acuerdo de "unidad estratégica" porque el "desacuerdo no es posible", ha dicho. "No queremos hacer un Govern autonomista sino uno independentista" después de haber "superado la barrera internacional del 50%", ha dicho. A la vez, Geis ha afeado a ERC la negociación que ha desplegado en las últimas semanas, de la que ha dicho que no ha sido suficiente para llegar a un consenso entre ambas formaciones. Junto a eso, ha asegurado que el compromiso los republicanos con los anticapitalistas de la CUP no ha ayudado. "Nos sentimos lejos del acuerdo que han pactado con la CUP", ha asegurado Geis.

Illa, contra un Aragonès "vicario"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha vuelto a rechazar la propuesta de Aragonès por "divisiva" y por no responder a los problemas que hoy tiene la sociedad catalana. Según ha expresado Illa, el debate de este martes es una "prórroga innecesaria de un partido que termine como termine mostrará lo peor de la política", pues en el caso de que Junts termine apoyando a Aragonès el nuevo president será, según Illa, "vicario de un inexistente Consejo por la República y víctima de una innecesaria humillación". El Govern de Aragonès no sería "ni sólido ni estable", ha apostillado Illa.

En un duro discurso, Illa ha afeado a Aragonès que pretenda ser investido "convertido en rehén de los antisistema y de Waterloo", en referencia a la CUP y al partido de Carles Puigdemont. El candidato republicano ha centrado los ataques de Illa. "Es usted el responsable de llevar el país a nuevas elecciones", ha lanzado Illa a Aragonès.

En contraposición con un eventual nuevo Govern independentista, Illa se ha presentado como el encargado de inaugurar "una alternativa sin reproches" y "una nueva etapa de diálogo". "No hace falta repetir un fracaso, yo me comprometo a encabezar una alternativa de solvencia y buen gobierno", ha aseverado Illa en un discurso que ha combinado el catalán y el castellano.