Barcelona atribuye a la brecha digital y lingüística las diferencias de vacunación entre barrios ricos y pobres

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una iniciativa para mejorar la cobertura de la vacunación en los barrios más desfavorecidos. La velocidad a la que avanza la inmunización es muy distinta entre las zonas ricas y pobres de la ciudad, tal como avanzó elDiario.es, con diferencias de hasta 30 puntos entre algunas áreas básicas de salud. La primera acción anunciada por el consistorio ha pasado por abrir 25 puntos de información para hacer llegar mejor el mensaje de la campaña y ayudar a coger cita a aquellas personas que tengan más dificultades.

La fotografía actual de la cobertura vacunal según cada área básica de salud muestra de forma evidente las disparidades entre centros de salud. En la franja de 60 a 65 años, que está vacunada con primera dosis en un 80% de media, la cobertura en Raval Sur es del 63%, mientras que en el Carmel alcanza el 87%. Por distritos, en la mayoría de las franjas de edad el que tiene mejor cobertura es Sarrià Sant-Gervasi, el más adinerado, mientras el que tiene menos es Ciutat Vella, que junto a Nou Barris es el más pobre.

En una rueda de prensa este martes, la concejal de Salud del Ayuntamiento, Gemma Tarafa, y la gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Carme Borrell, han expuesto también las razones por las que se produce esta desigualdad. Tras una encuesta en la que han participado más de 200 personas de referencia para estos barrios –desde trabajadores de la Atención Primaria a asociaciones vecinales–, han concluido que se debe a la existencia de barreras digitales o lingüísticas principalmente.

En un 20% de los casos se debería a esta falta de habilidades para usar internet y poder pedir cita o rellenar un formulario de la administración. En un 16% de los casos, la explicación sería la falta de comprensión lingüística por parte sobre todo de la población extranjera. En otro 15,5% de los casos, por miedo a los efectos secundarios. “Hay zonas en las que solo se da uno de estos factores y otras en las que se suman las tres, como es el caso de Ciutat Vella”, ha explicado la edil de Salud.

Tal como venían alertando los profesionales de la Atención Primaria, en las franjas de edad mayores de 80 años este problema no se dio, o no con la misma magnitud, en parte porque desde los centros de salud se llamó por teléfono de forma activa a la población. En cambio, desde el grupo de 70 años de edad para abajo se inició una campaña de vacunación más masiva y con la citación vía SMS, lo que ha hecho que no llegase a todo el mundo por igual. Y que no todos pudiesen responder con la misma celeridad.

La apertura de estos 25 puntos informativos, concentrados en los barrios con menor cobertura, debería servir para corregir las diferencias. La intención es que este servicio, ubicado en bibliotecas, centros cívicos o centros de mayores, sirva no solo para responder a las dudas de la población, sino para que allí mismo la gente pueda pedir hora. “La voluntad es que salgan de ahí con la cita en la mano”, ha dejado claro Carme Borrell. También se ha preparado una campaña de comunicación en distintos idiomas para llegar a toda la población extranjera.