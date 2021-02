Catalunya da por hecho que mantendrá la mayoría de restricciones más allá del 7 de febrero a la espera de superar el pico en las UCI

Catalunya sobrepasó la semana pasada el pico de contagios, pero los ingresos hospitalarios todavía no han tocado techo, así que nada hace pensar que se vayan a relajar las medidas restrictivas a partir del 7 de febrero, cuando finalizan las actuales. “El escenario a corto plazo hace pensar que el grueso de las medidas que ahora limitan la interacción y la movilidad se tendrán que mantener”, ha valorado Marc Ramentol, secretario general de Salud, en la habitual rueda de prensa de cada lunes junto a los responsables de Interior.

Tanto el confinamiento perimetral municipal como las demás medidas, que incluyen fuertes limitaciones en la restauración y el cierre de comercios los fines de semana, están en vigor hasta el domingo. Durante toda esta semana, las autoridades sanitarias valorarán si es necesario modificarlas, pero Ramentol ya ha dejado claro que desde Salud optarán por alargarlas, a la espera de que se discuta el detalle en el Procicat, el ente que gestiona la pandemia. “Se hace imposible plantear un gran relajamiento de las medidas vigentes”, ha valorado el secretario de Salud, alegando que sería demasiado peligroso teniendo en cuenta el crecimiento de la variante británica y la fuerte presión asistencial, que a día de hoy es superior a la de la segunda ola.

Los hospitales catalanes tienen en estos momentos 2.977 pacientes ingresados con COVID-19, 107 más que hace 24 horas, de los que 730 están en la UCI –los mismos que el domingo–. Salud está a la espera de ver si en los próximos días se supera el máximo de ingresos, igual que la semana pasada se llegó al pico de contagios. “Persistimos en una bajada exasperantemente lenta en número de contagios cada día. Hemos superado con solvencia el pico epidémico de la tercera ola y ahora estamos esperando sobrepasar definitivamente la máxima presión en las UCI”, ha afirmado Ramentol.

La tensión en los hospitales ha obligado desde hace semanas a desprogramar operaciones no urgentes que no tengan que ver con la COVID-19. En paralelo a la apertura de los cinco hospitales satélite –este lunes se ha abierto el del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona–, Salud ha reconocido que se están teniendo que anular entre el 20% y el 30% de estas actividades. “Es un impacto desigual según la realidad del territorio y no podemos hablar de un solo porcentaje”, ha precisado Ramentol, que ha añadido que estas decisiones se toman siempre “en base a criterios clínicos”.