Catalunya ensaya cribados en las residencias en que los trabajadores se hagan ellos mismos la PCR

El Departamento de Salud prepara una nueva estrategia de diagnóstico de coronavirus para contener el auge de la epidemia, que ha llevado al Govern a tomar medidas drásticas de cierre de restaurantes y bares. El plan consiste en que los trabajadores de residencias puedan hacerse ellos mismos una prueba PCR menos invasiva que la habitual para hacer cribados masivos y más sencillos en estos centros.

La técnica para hacerlo sería la prueba PCR, pero con un simple frotis nasal, tal como se hace en los cribados de las escuelas. “Es muy poco agresivo, consiste en introducir un hisopo dos centímetros por la nariz durante cinco segundos, es muy sencillo, solo hace un poco de cosquillas”, ha explicado en Rac1 el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

La intención de Salud es empezar con las residencias y que los trabajadores se hagan ellos mismos la toma, bajo la supervisión de la enfermera o el médico del centro. “Esto permitiría hacer cribados cada dos o tres semanas a los 60.000 trabajadores”, ha valorado Argimon, aunque ha reconocido que solo con el frotis nasal se pierde “un poco de sensibilidad” en la prueba.

Por otro lado, Argimon ha avanzado también que empezarán a distribuir tests de antígenos, otro tipo de prueba de diagnóstico de COVID-19, a partir del viernes. Estos tests se harán "básicamente" en la Atención Primaria y en servicios de Urgencia de los hospitales.

Aunque la muestra de referencia estándar continuará siendo la PCR, lo que se hará es sustituir estas pruebas para tests de antígenos en "muchas ocasiones", ha asegurado el secretario de Salud Pública. El test de antígeno es especialmente efectivo en personas con sintomatología y durante los primeros cinco días de síntomas, no así en los que no presentan síntomas. El resultado se obtiene en unos 15 minutos y aunque no se descarta que más adelante se utilicen estos tests en otros ámbitos, ahora se empezarán a utilizar en centros sanitarios.

Sobre el cierre de bares y restaurantes y otras medidas anunciadas por el Govern, Argimon ha admitido que no se sabe si se deberá prorrogar más allá de 15 días. "Sinceramente no lo sabemos", ha apuntado, ya que la infección está creciendo a "ritmos muy rápidos". "Creo que no nos hemos pasado de frenada, es intentar frenar la curva", dijo sobre las medidas.