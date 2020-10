GUÍA | Qué se puede hacer y qué no en Catalunya tras las nuevas restricciones

Reducir la movilidad, las interacciones sociales y restringir las actividades que propician una relajación de las medidas de protección y propician la multiplicación de contagios. Bajo estas premisas el Govern ha aprobado nuevas restricciones para contener el virus, que entrarán en vigor el viernes y durarán 15 días, entre las que destaca el cierre de bares y restaurantes. Este es el resumen de las restricciones y peticiones de la Generalitat a la ciudadanía:

1. ¿A qué municipios afecta?

A toda Catalunya. Las nuevas restricciones, más contundentes, dejan sin efecto las que ya estaban en vigor en algunos municipios, como Terrassa, Sabadell o Salt.

2. ¿Puedo entrar o salir de mi municipio o de mi barrio?

Sí. No hay restricciones generales de la movilidad ya que el Govern no comparte la estrategia de cierres perimetrales como los de Madrid. No obstante, la Generalitat recomienda no salir de casa salvo para lo imprescindible, limitar al máximo la actividad social y reinstaurar siempre que sea posible el teletrabajo durante 15 días.

3. ¿Puedo quedar con gente en la calle o en casa?

Aunque la recomendación es reducir todo lo posible las interacciones sociales, legalmente los encuentros en cualquier espacio público y privado siguen limitados a un máximo de 6 personas y preferentemente con personas convivientes. "Esa cena con amigos puede esperar", ha pedido el vicepresident, Pere Aragonès.

4. ¿Qué excepciones contempla el Govern para salir de casa?

Los desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, de asistencia o cuidados de personas que lo requieran. También los desplazamientos a entidades financieras, compra de alimentos y otros productos de primera necesidad, actividades al aire libre o de deporte con los grupos de convivencia habitual. También se permite acudir a huertos de autoconsumo y renovaciones de permisos y documentos oficiales, actos administrativos, exámenes u otras situaciones de fuerza mayor.

5. ¿Qué pasa con los bares y restaurantes?

Se cierran para el consumo tanto en el interior como en terrazas. Solo se podrán realizar pedidos a domicilio o para recoger en mano en los establecimientos.

6. ¿Puedo ir a comprar a las tiendas?

Sí, pero en las tiendas habrá un aforo máximo del 30%. No será necesario pedir cita previa.

7. ¿Y los centros comerciales?

Al igual que el resto de tiendas, se limita el aforo al 30%. Los centros comerciales y las tiendas de más de 400 metros cuadrados también tendrán que controlar en tiempo real su aforo. Los espacios comunes de los centros comerciales se cierran.

8. ¿Los niños podrán seguir acudiendo al colegio?

Sí, salvo los que estén confinados por un positivo en su clase, los alumnos de primaria, secundaria y Bachillero seguirán con las clases presenciales. El cierre de colegios es la última medida que el Govern quiere tomar en caso de empeorar la pandemia.

9. ¿Y los extraescolares?

En principio todas las actividades extraescolares se mantienen, incluidos los entrenamientos deportivos pese a la suspensión de las competiciones durante el fin de semana.

10. ¿La universidad sigue abierta?

Solo se mantiene desde este jueves la actividad presencial para seminarios, prácticas y sesiones de laboratorio. Las clases teóricas pasan a ser telemáticas.

11. ¿Y los conciertos, cines y teatros?

Se imponen restricciones del 50% del aforo en cines, teatros y el resto de actos culturales, a los que solo se podrá acudir si se ha comprado la entrada por Internet previamente. Todos los establecimientos culturales deberán cerrar a las 23h.

12. ¿Los museos y bibliotecas cierran?

No. Estos espacios seguirán abiertos con las limitaciones que ya tenían.

13. ¿Qué pasa con los gimnasios y el deporte?

En los gimnasios el aforo se limita al 50%. El deporte al aire libre sigue permitido, pero es preferible practicarlo de forma individual o con el grupo de convivencia habitual. Las competiciones deportivas no profesionales han quedado suspendidas durante los dos próximos fines de semana para reducir la movilidad y la interacción social.

14. ¿Y el ocio nocturno y las salas de juego?

Las discotecas seguirán cerradas. También se suspende la apertura de salones de juego, bingos y casinos durante 15 días.

15. ¿Puedo ir a a un entierro?

El aforo en todas las ceremonias religiosas así como en los servicios fúnebres se limita al 50%.

16. ¿Habrá multas si se incumplen las medidas?

Sí, las sanciones serán de 300 euros pero podrían llegar a los 6.000 en caso de reincidencia, según la conselleria de Interior. El conseller de Interior, Miquel Samper, ha animado a la ciudadanía a llamar a los Mossos si sus vecinos incumplen las restricciones.

17. ¿El uso de mascarilla cambia?

No. Hay que utilizar la mascarilla siempre en la calle y en cualquier espacio público o privado de concurrencia pública.

18. ¿Puedo visitar a mis familiares dependientes?

Sí, para garantizar la atención que necesiten. Extreme las medidas de precaución (limpieza de manos, distancia, mascarilla), dada su vulnerabilidad.

19. ¿Los niños pueden ir al parque a jugar?

Está permitido, pero hay que extremar las precauciones. Además los parques y zonas de juego infantiles cerrarán a las 20h.

20. ¿Puedo sacar a pasear a mi mascota?

Sí, manteniendo las distancias y medidas de protección y seguridad.

21. ¿Los suministros a tiendas de alimentos, mercados y supermercados están asegurados?

Sí, la distribución alimentaria está considerada un servicio esencial y la llegada de productos básicos se coordina con las plataformas de distribución. Los mercados siguen abiertos.

22. ¿Hay un teléfono de información centralizado?

De información el 012, por sintomatología el 061. El 112 sólo para emergencias y en ningún caso para información.

23. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo?

Salud indica que los grupos de mayor riesgo son las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades crónicas, como son las cardiovasculares, cardiacas o pulmonares, la diabetes o los problemas de inmunidad.

24. ¿Funcionará el transporte público?

Sí, igual que en los últimos días. Salud ha indicado que se mantendrán las frecuencias "reforzadas" en horas punta pese a las aglomeraciones que se producen en los últimos días.

25. ¿Cuánto durarán las medidas?

En principio, 15 días, pero la Generalitat no descarta mantenerlas si no se reducen los contagios. Antes de entrar en vigor deberán ser avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).