Catalunya estudia cerrar todo el ocio nocturno y limitar más las reuniones en la calle pero descarta endurecer el confinamiento

El Departament de Salut estudia algún tipo de medida para evitar que se reúnan grupos en la calle durante la noche. El secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dicho en Catalunya Ràdio que su departamento está estudiando esta posibilidad aunque ha matizado que no se trata de instaurar ninguna ley seca. "La sociabilización [en estos contextos] es diferente", ha afirmado.

Argimon ha subrayado que no se piensa tanto en "limitar" sino más bien en recomendar que las reuniones sociales no sean multitudinarias, porque es como se están produciendo los contagios. Ahora bien, sí ha insinuado algún tipo de medida para evitar reuniones en la calle de noche. "Esto se debe estudiar, está sobre la mesa y nada más", añadió. "En determinadas horas se puede beber en casa", ha remachado.

Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, también ve con buenos ojos una medida de este tipo. "Si se decide así, es una medida selectiva y proporcionada", ha afirmado en declaraciones a RAC1. Según Trilla, este tipo de "medidas quirúrgicas" son mucho más positivas que las grandes deciones que implican confinar a toda una población entera.

En este sentido, Argimon también se ha mostrado partidario de medidas selectivas para evitar un confinamiento general. "Al confinamiento domiciliario no hemos de volver. No digo que no volvamos, pero nosotros como sociedad debemos intentar no volver", ha defendido el nuevo secretario de Salut Pública, que ha advertido de que las pruebas PCR no son la solución "mágica", sino que la vacuna ahora mismo es la mascarilla, la distancia y la higiene de manos.

Gobiernos como el de Baleares ya decidieron la semana pasada tomar medidas tras hacerse virales las imágenes de excesos en diversas zonas de ocio nocturno de las islas y acordó el cierre de todos los establecimientos de comercio, ocio y restauración de dos calles de la Playa de Palma y de Punta Ballena en Magaluf para evitar el turismo incívico y sus posibles efectos en la pandemia.

También en Euskadi las lonjas juveniles, locales que las cuadrillas alquilan para reunirse y en muchas ocasiones para beber, están prohibidas desde el pasado viernes en todo el territorio, con una orden que proscribe también el botellón y hace obligatorio el uso de mascarillas en espacios de uso público.

Medidas similares contra el botellón se han tomado también en ciudades como Zaragoza, Toledo y Cartagena (Murcia).