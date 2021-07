Catalunya pide a los contactos asintomáticos que no acudan a los centros de Atención Primaria y se autoconfinen

La curva de contagios sigue en aumento disparado en Catalunya, especialmente entre la población joven –menos vacunada–, y la Generalitat ha decidido adoptar una nueva medida para descongestionar los centros de Atención Primaria. A partir de ahora no se harán pruebas PCR ni tests de antígenos a los contactos de un positivo a no ser que tengan síntomas. Es decir, que a los asintomáticos se les pide que se queden en casa en aislamiento y no acudan al centro de salud.

La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha argumentado que el objetivo ahora no es tanto contabilizar y detectar los casos, sino "cortar la transmisión". En este sentido, ha indicado que la medida más efectiva es justamente cumplir las cuarentenas. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha justificado que hay que descongestionar la atención primaria. "Si te encuentras bien quédate en casa", ha resumido.

En este sentido, han informado que no se harán pruebas PCR o tests de antígenos a aquellos contactos estrechos que no presenten síntomas. Estos deberán cumplir directamente cuarentena a no ser que estén vacunados con pauta completa, lo que exime del encierro domiciliario.

El Departamento de Salud ha declarado 7.866 nuevos casos de COVID-19 confirmados en las últimas 24 horas, cifras que no se daban desde la primera ola. El RT, el indicador que estima la velocidad de contagios, está 3,35, lo que significa que a día de hoy cada positivo infecta a más de tres. En paralelo, los pacientes ingresados ​​en planta son 663, 53 más que en el último balance, mientras que los críticos en la UCI son 138 (cinco más). En las últimas 24 horas se han notificado cuatro nuevas muertes.