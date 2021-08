Catalunya suspende las acampadas y limita las actividades agrícolas en zonas de riesgo para evitar incendios

La Generalitat quiere limitara al máximo todas las actividades que supongan riesgo de incendios durante los próximos cinco días, cuando prevé un episodio climatológico muy propicio para el fuego. El Departament de Interior ha anunciado este miércoles que tomará medidas extraordinarias en 279 municipios de 24 comarcas, lo que supondrá prohibir la circulación por las zonas forestales, obligar a levantar campamentos y zonas de ocio infantil y juvenil, y limitar el uso de maquinaria agrícola entre las 10 hora de la mañana y las 20 horas de la tarde, con excepción de la recogida de fruta.

Los municipios afectados son aquellos en los que se ha valorado un riesgo 3 en el Plan Alfa, que este miércoles comprendían la mayor parte del área metropolitana de Barcelona, las comarcas del Penedès, Garraf y Anoia, también la zona metropolitana de Tarragona, las comarcas de la Catalunya central, y zonas del Pre-Pirineo de Lleida. La lista de municipios afectados puede encontrarse en la web oficial del Plan Alfa.

En los 279 municipios también se suspende el transporte a través de zonas forestales, por lo que quedará prohibido acceder con transporte motorizado al medio natural, a excepción de los residentes y de trabajos inaplazables. Asimismo quedarán aplazados los trabajos en líneas eléctricas no esenciales y las obras en infraestructuras y vías. Todas las medidas estarán vigentes durante cinco días, entre este jueves y el próximo lunes. La publicación de la resolución está prevista para esta noche y desde Interior recuerdan que se trata de una prohibición, por lo que quien lo incumpla podrá ser multado.

Respecto a las actividad de ocio juvenil, campamentos, colonias y rutas por la naturaleza, quedarán suspendidas todas aquellas que se realicen mediante acampadas, es decir, fuera de edificios y construcciones consolidadas. La petición de la Generalitat para las acampadas que deban levantarse es que vuelvan a casa. Mientras, para aquellos que estén dentro de edificios, Interior reclama que todas las actividades se realicen en el entorno de los recintos y sin adentrarse en el bosque.

"Estamos ante un episodio de riesgo excepcional, con una ola de calor por delante que por lo menos va a durar cinco días, que nos preocupa mucho porque viene acompañada de una situación de nada de lluvia, de unas humedades relativas muy bajas y de un cambio de los vientos por la presión del anticiclón", ha explicado el secretario de Interior, Oriol Amorós, en rueda de prensa. El responsable de protección civil ha asegurado que las medidas que tomará la comunidad buscan reducir lo máximo posible la entrada de personas a las zonas forestales de riesgo, ya que, según ha dicho, el 80% de los fuegos tienen origen humano, muchos de ellos involuntarios.

Amorós no ha escondido la preocupación de la Generalitat sobre la situación que deberían afrontar si un fuego se produjera en los próximos días. "En caso de que tuviéramos un incendio no habría tregua por la noche debido a las circunstancias climáticas, y esto complicaría muchísimo las posibilidades de extinción", ha explicado. Además ha puesto el acento sobre la necesidad de evitar la simultaneidad de los fuegos, una situación que multiplicaría el riesgo y la necesidad de efectivos humanos y materiales para apagarlos. "No somos una excepción, todos los países sufrirían mucho para hacer frente a una situación así", ha indicado.