Cientos de personas salen a la calle el 1 de mayo en Barcelona para reclamar una salida "justa" a la crisis

Cientos de personas han llenado la Via Laietana de Barcelona este 1 de mayo, convocadas por los sindicatros CCOO y UGT, en el primera manifestación del Día del Trabajador desde el inicio de la pandemia. Los secretarios generales ambos sindicatos, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente, han rechazado "frontalmente" los ERE "indecentes" del sistema financiero y han preguntado a las administraciones si permitirán que los beneficios de los "ICO covid" sirvan para pagar más de 10.000 despidos.

Al gobierno del Estado le han exigido que "no se despiste", que no "ceda al chantaje de la CEOE" y que derogue la reforma laboral para dar "una salida digna y justa" a la crisis. "No aceptaremos un cambio de agenda", ha avisado Pacheco. "Esta crisis no la pagaremos", ha añadido Ros.

Los líderes sindicales también han reclamado a los partidos que han de formar el Ejecutivo en Catalunya que se pongan de acuerdo. "El Govern va mucho más que tarde", ha lamentado Ros, que también ha criticado el papel "ausente" de la Generalitat en la transformación industrial.

El aumento de procesos de despido colectivo en la banca y la industria y la petición a los gobiernos para que que la recuperación económica "no deje a nadie atrás" han centrado los discursos de ambos sindicalistas.

Trabajadores de Nissan, H & M, CaixaBank o el BBVA también han aprovechado para reclamar la derogación "inmediata" de la reforma laboral, que, aseguran, "permite que una empresa marche de España en un mes", según ha afirmado Miguel Ángel Boiz, representante de CCOO en Nissan.