El COE confirma que no presentará candidatura a los Juegos de 2030 y apunta a Lambán por el desacuerdo

El Comité Olímpico Español (COE) ha confirmado este martes que finalmente no presentará ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por “no haber acuerdo” entre los gobiernos de Aragón y Catalunya. “No estamos en condiciones de presentar una candidatura”, ha dicho el presidente del COE, Alejandro Blanco en rueda de prensa en la sede del organismo en Madrid.

El Comité Ejecutivo del COE mantuvo una reunión este martes en la que el principal punto del orden del día fue la decisión de no optar a los 'Juegos de los Pirineos' en 2030 ante el desencuentro entre los representantes políticos de las comunidades que debían presentarse. En concreto, Blanco ha señalado al presidente aragonés, Javier Lambán, a quién ha acusado de no haber respetado el acuerdo técnico al que habían llegado todas las partes, también los representantes de su comunidad.

“Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades”, ha indicado el jefe del COE. “Nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, respeto y diálogo, pero si no hay esas bases, no podemos seguir y esta es la decisión que ha aprobado la asamblea”, se ha lamentado. “No podemos transmitir esa desunión ante el COI todo ha lastrado nuestro proyecto hasta llevarlo al agotamiento. Aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo por no haber acuerdo, la candidatura no existe”, añadió Blanco.

El presidente del organismo se ha mostrado además decepcionado por un proyecto deportivo que “debía aunar voluntades” pero “ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes basados en mentiras y suposiciones”. Ante las preguntas de los periodistas Blanco no ha querido especificar a qué mentiras se refiere, pero sí ha asegurado que en el comité técnico nunca se propuso repartir las disciplinas de esquí alpino, tal como el presidente de Aragón afirmó. “Eso tenéis que preguntárselo al señor Lambán, yo bastante tengo con aclarar mis ideas”, afirmó Blanco.

Además, el máximo responsable del Comité abrió la puerta a que alguna de las comunidades que han negociado en esta candidatura o incluso otras puedan presentar una candidatura en solitario para los siguientes Juegos de Invierno, en 2034. En ese sentido, Blanco ha llamado a aprovechar “el trabajo ya hecho”, ya que en su opinión la propuesta que habían diseñado tenía opciones de haber ganado. Pero, a juicio del COE, deberá ser para la siguiente edición, pues ya no se está a tiempo de modificar la propuesta para 2030, que era “de unidad”. Una consideración que hecha por tierra las últimas aspiraciones del Govern catalán, que este mismo martes subrayaba que Catalunya se sentía preparada para una candidatura en solitario en 2030.