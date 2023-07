Los colegios electorales que cambian de dirección este domingo en Barcelona: consulta dónde ir a votar

Uno de cada diez barceloneses no votará este domingo en su colegio habitual. Debido al adelanto electoral, muchas escuelas están inmersas en las obras que se suelen realizar durante los meses de verano, cuando no hay clases ni actividades escolares. Los trabajos de mejora y rehabilitación han provocado que 11 colegios electorales no puedan abrir sus puertas este 23 de julio (seis en el Eixample, uno en Les Corts y cuatro en Sarrià-Sant Gervasi).

También hay otros colegios que sí estarán abiertos y que mantendrán algunas mesas electorales, pero no todas. Ya sea porque las obras son parciales y permiten conservar algún punto de votación o porque se ha decidido reubicar a algunos votantes para “reducir la distancia hasta su sección censal”, informa el Ayuntamiento de Barcelona. En total se trasladarán 163 mesas (un 9,65%) de 32 colegios electorales.

Solo hay dos distritos en los que no va a haber afectaciones: Ciutat Vella y Sants Montjuïc. Del resto, los más afectados son Sant Andreu, con el 17,2% de mesas reubicadas; Sarrià-Sant Gervasi (16,8%); Horta-Guinardó (14%) o el Eixample (13,8%). Les siguen Gràcia (10,6%), Nou Barris (9,5%), Les Corts (4,5%) y Sant Martí (1,2%).

Desde el Ayuntamiento de Barcelona piden a la ciudadanía que compruebe el centro de votación en su papeleta electoral para evitar que se generen molestias a la hora de votar. Así los barceloneses que, excepcionalmente, cambian de colegio electoral el 23J no se encontrarán con el problema de acudir a su centro habitual y encontrarse que su mesa no está allí.

Desde el consistorio reconocen que esta situación ha supuesto cambios organizativos y bastantes complicaciones. Aseguran que se trata de una situación anómala, sólo precedida por las elecciones al Parlament de Catalunya del 14F de 2021. En esos comicios la pandemia obligó a cambiar de ubicación diversos colegios electorales para garantizar las distancia entre las mesas, hecho que generó desconcierto entre algunos vecinos que, llegado el día de la cita, no tenían claro dónde debían dipositar su voto.

La administración barcelonesa ha puesto a disposición de la ciudadanía un formulario en el que, introduciendo la dirección y el DNI, se le informará de la dirección de su centro electoral.

Colegios preparados para el calor

Otra consecuencia del adelanto electoral es que los comicios se celebrarán en plena ola de calor. En vista de las altas temperaturas que se puedan alcanzar el domingo, el Ayuntamiento de Barcelona ha distribuido 18.000 botellas de agua en los 285 colegios electorales de la ciudad. También ha enviado ventiladores a aquellos centros que no cuentan con aparatos de aire acondicionado.

La preparación de los comicios se ha hecho con mucha antelación ya que los colegios e institutos que se usarán como puntos de votación están vacíos desde el 14 de julio, fecha en que los conserjes dejaron de acudir a los centros. Contar con sólo mes y medio para preparar las elecciones “ha complicado todavía más” la tarea de los ayuntamientos, tal como reconocen desde el de Barcelona.

Las botellas de aguas, las papeletas y los ventiladores han estado aguardando casi diez días en los colegios hasta que este viernes han acudido trabajadores del Ayuntamiento para acabar de ultimar los preparativos.