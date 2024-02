Collboni anuncia para julio el proyecto de conexión del tranvía por la Diagonal

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el proyecto para la conexión del tranvía por la Diagonal estará listo en julio, aunque no ha detallado cuándo prevé que se ejecute y se inicien las obras. En una conferencia organizada por el Círculo de Infraestructuras, el edil ha pedido también prolongar el servicio de metro hacia Badalona, Esplugues de Llobregat, la montaña de Montjuïc, la Zona Franca y el barrio de la Marina como una de las soluciones a la crisis de la vivienda en la ciudad.

Según el alcalde, en julio dispondrán del proyecto ejecutivo que permitirá definir cómo desarrollar las obras del tranvía. Sin embargo, no ha querido ponerles fecha y ha insistido en que habrá que verlo “paso a paso”. Collboni ha subrayado que en estos momentos se está ejecutando la primera fase de la conexión del tramo, entre Verdaguer y Glòries, y que primero habrá que ponerlA en marcha, terminar la obra civil y hacer que circulen los trenes. Todo ello, ha dicho, no se espera que se termine antes de un año y medio o dos. “Después decidiremos”, ha resuelto. Además, ha remarcado que en estos momentos empieza de un periodo de obras en el Eixample y ha explicado que su compromiso es terminarlas y “dejar que respire”.

En los últimos meses el Ayuntamiento ya había dejado en el aire la posibilidad de no ejecutar las obras del último tramo de la conexión en este mandato, tanto por la complicada compatibilidad de obras en diferentes infraestructuras –como la prolongación de la L8 entre plaza España y Gràcia- como por la sobrecarga para la ciudadanía. Además, el consistorio quiere tomar la decisión más adelante, con el resto de obras o más avanzadas o terminadas y en función de la disponibilidad presupuestaria del momento.

Ampliación del metro

En cuanto al metro, la propuesta de Collboni es conectar la movilidad barcelonesa con la metropolitana y hacer crecer las líneas en esa dirección. De hecho, ha afirmado que esta apuesta podría ayudar a solucionar el problema de vivienda, ya que una buena conexión en transporte público facilitaría equilibrar los precios de los pisos de diferentes zonas de la ciudad y, además, permitiría que el mercado de vivienda de ciudades metropolitanas se convirtiera en una opción.

Concretamente, el alcalde reclama prolongar la línea L1 entre Fondo y el centro de Badalona y la L3 hacia Esplugues de Llobregat. Además, en cuanto a la L2, propone ampliarla para permitir la conexión a través de la montaña de Montjuïc para conectar el barrio de la Marina y la Zona Franca con la ciudad. También plantea que exista una conexión directa entre la Zona Franca y el Aeropuerto. Según ha dicho, estas obras suponen una inversión de 3.000 millones de euros en 10 años, que considera “muy asumibles” por la Generalitat.

Collboni ha vinculado la petición con la situación actual por falta de agua y ha remarcado que si no se hacen estas inversiones en la próxima década “habrá sequía de infraestructuras”. Según ha subrayado, en estos momentos Catalunya está sufriendo con la sequía porque, a su juicio, no se hicieron las inversiones necesarias en su día en desalinizadoras, por ejemplo, y ha pedido que no ocurra lo mismo en materia de movilidad.

El alcalde también ha hablado de obras en el sistema de metro que se están llevando a cabo actualmente o que se prevé que se inicien en breve, como el tramo central de la L9 y la L10, la conexión de la L8 o la prolongación de la L4 entre La Pau y La Sagrera.