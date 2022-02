Los comuns piden negociar la financiación autonómica en la mesa de diálogo y ERC lo rechaza

Con la mirada puesta en una futura reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que aún no tiene fecha pero que por ambas partes se anuncia para "las próximas semanas", este lunes los partidos que forman parte del foro han intercambiado opiniones sobre qué temas deben abordarse. Catalunya en Comú ha propuesto que en esa reunión se negocie el modelo de financiación autonómica. El portavoz de la formación, Joan Mena, ha pedido a Pere Aragonès "valentía e implicación" para resolver uno de los temas "fundamentales" para el autogobierno. Sin embargo, ERC lo ha rechazado prácticamente de inmediato, por boca de su portavoz Marta Vilalta, que considera que la mesa de diálogo no es el "espacio adecuado" para este debate.

Los comuns han puesto la financiación autonómica bajo su foco en los últimos tiempos. La semana pasada Jéssica Albiach ya manifestó en la reunión con Aragonès la importancia de que Catalunya llevase un consenso amplio y una propuesta respecto a la reforma de la financiación, que se calcula que debe abrirse en los próximos tiempos, después de estar caducada desde el año 2014. Ahora el partido considera que el nuevo encuentro de la mesa de diálogo puede ser un espacio adecuado para discutir sobre esta cuestión, aunque Mena ha reconocido que el debate es "técnicamente complejo" por lo que debe celebrarse en diferentes ámbitos.

"La mesa de diálogo es para resolver el conflicto político. Y eso pasa por poner sobre la mesa los conflictos, que son la amnistía y la autodeterminación. Quisiéramos saber qué opina el Estado de eso", ha rebatido Vilalta. A su juicio, un tema como el de la financiación debe quedar para las comisiones bilaterales. Aprovechando la referencia a la Bilateral, la republicana también ha dejado caer que "podría ser más aprovechada por el Estado", en referencia a la reunión del pasado viernes donde la parte catalana quedó muy insatisfecha por lo que entendieron que fue una agenda de traspasos menor, al tiempo que el PSOE la calificaba de "histórica".

Precisamente la viceprimera secretaria de organización del PSC, Lluïsa Moret, ha vuelto a reiterar este lunes esa opinión sobre la última Bilateral, subrayando que se trata de la vuelta a la "normalidad institucional". Con esta idea, Moret ha exigido también a Aragonès que acuda a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrara en La Palma este viernes y a la que el president aún no ha confirmado su asistencia. "Creemos que no puede haber otra respuesta que la asistencia de Aragonès", ha asegurado la socialista, que ha indicado que "Catalunya no puede volver a quedarse fuera".

Según ha destacado Moret, en La Palma se tratarán dos temas fundamentales, como son la salida de la crisis sanitaria y el reparto de los fondos europeos, debates que ameritan que el jefe del Govern acuda. "Si no va, perderá un sitio en el que ha de estar", ha dicho. Con todo, la responsable de organización ha asegurado que su partido desvincula esta conferencia de presidentes con la mesa de diálogo, al entender que son "espacios diferentes". "Creo que el Gobierno de España ha demostrado de forma reiterada la voluntad de formar espacios de acuerdo", ha asegurado.