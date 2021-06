Los empresarios claman por la ampliación del aeropuerto del Prat: "El avión hacia la prosperidad no se nos puede escapar"

Los principales agentes económicos catalanes han escenificado este miércoles en ESADE Barcelona su apoyo a la ampliación del aeropuerto del Prat, con un acto que ha reunido patronales como Foment del Treball y Pimec, la Cámara de Comercio de Barcelona, el grupo de aviación IAG y el automovilístico RACC, entre otras entidades. En total, cerca de 200 entidades económicas que han reclamado que siga adelante el proyecto para alargara la tercera pista y consolidar el Prat como un "hub internacional".

"Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ya se han perdido bastante oportunidades y este avión hacia la prosperidad no se nos puede escapar", ha asegurado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Para los empresarios, hace falta llegar a un "gran acuerdo" entre todas las instituciones, que apoye la inversión de 1.700 millones prometida por Aena para ampliar la capacidad del principal aeropuerto catalán.

En este sentido, los agentes económicos representados no se han opuesto a la mesa de trabajo institucional anunciada este martes por el president Pere Aragonès, pero sí han reclamado que sea ágil y no dilate en el tiempo su decisión. El president de Foment ha recordado que el tiempo "no sobra", ya que Aena pide un acuerdo antes del verano para que en septiembre el Consejo de Ministros pueda aprobar la primera parte de la inversión de las obras, y que estas lleguen durante el periodo 2022-2026.

Sobre el impacto medioambiental que supondría la obra, que significaría destruir el espacio natural de la Ricarda, protegido a nivel europeo, los empresarios proponen que se protejan espacios en otro lugar. Unas compensaciones que deberían ser "generosas", han indicado, pero que no deberían evitar en su opinión la ampliación de la tercera pista que supondría importantes beneficios económicos.