ERC descarta que el PSC apoye una investidura de Aragonès: "Representamos proyectos contrarios"

ERC no cree posible poder contar con los votos del PSC para una investidura de Pere Aragonès. Después de que este fin de semana los 'comuns' propusieran un Govern de coalición entre los republicanos y ellos, con el apoyo externo de los socialistas, este lunes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha replicado que este es un escenario que "no pasará". "Representamos proyectos absolutamente contrario para el país, nosotros tenemos una agenda independentista y de izquierdas, en contra de la represión, y eso pasa por el referéndum y la amnistía. Y aquí el PSC no está, por tanto, no hay nada a pactar ni nada a sumar", ha asegurado tajante la portavoz.

La formación independentista insiste en un acuerdo de un Govern "cuanto más amplio posible" que a su juicio debería sumar el apoyo de todo el soberanismo, incluido En Comú Podem. Según ha indicado Vilalta, tanto su partido como Junts, CUP y los 'comuns' comparten el rechazo a "la represión y la apuesta por la autodeterminación", por lo que deben ser fuerzas compatibles. Los de Jéssica Albiach, por su parte, ya han reiterado en diversas ocasiones que son incompatibles con Junts, con quienes no coincidirán en una votación de investidura.

La marcha de las negociaciones entre los partidos han ido subrayando la falta de encaje entre las sumas que pretende ERC y la que prefiere En Comú Podem. Esta última formación ya afirmó la semana pasada que o bien Esquerra aceptaba su propuesta de coalición para hacer un Govern netamente de izquierdas, o los 'comuns' se cerrarían posteriormente a acuerdos globales. "Estaremos en el Govern o en la oposición, ERC debe decidir", afirman fuentes de En Comú Podem a este medio la semana pasada. El partido de Albiach rechazaba así la fórmula ofrecida por los republicanos para incluirlo en una geometría variable a lo largo de la legislatura

Las cosas están más aplanadas respecto al acuerdo con la CUP. "Algunos encuentros ya están dando frutos", ha indicado Vilalta, que ha afirmado que ERC se ha comprometido ante los anticapitalistas a estudiar cambios en el modelo policial. Una negociación que no se ha cerrado pero que gira en torno a puntos concretos como una moratoria sobre los proyectiles de 'foam', evitar la actuación de los Mossos en desahucios o retirar acusaciones de la Generalitat contra manifestantes y activistas.

Pese a que hay buena sintonía entre ERC y la CUP, los anticapitalistas ya han mostrado que podrían tener poco interés en entrar al Ejecutivo y preferirían utilizar su influencia para mejorar su presencia en el Parlament. Los anticapitalistas de hecho se plantean presentar candidatura a la presidencia de la Cámara, aunque admiten que no es la única opción. Lo que sí ponen como requisito en la formación independentista es que la Mesa del Parlament tenga una composición que permita al pleno "hablar de todo", lo que significa no acatar las prohibiciones de debates que pueda hacer el Tribunal Constitucional. Precisamente este lunes la Fiscalía se ha querellado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los otros tres miembros independentistas de la Mesa por un delito de desobediencia al permitir la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar al rey Felipe VI, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Dada la posición de la CUP, si finalmente los anticapitalistas se cerraran a entrar en el Ejecutivo, a ERC solo le quedaría volver a negociar con Junts el esquema del nuevo Govern. Por el momento, ambas formaciones aseguran que aún no han abordado esta cuestión, aunque en las dos formaciones descartan que puedan llegar al momento de la investidura sin acuerdo. ERC ha anunciado además que este jueves su candidato a la presidencia, Pere Aragonès, pronunciará una conferencia para exponer públicamente las "líneas maestras" del que quiere ser su nuevo Govern.

"Tenemos una oportunidad histórica para configurar un Govern fuerte que se preocupe desde el minuto uno de las necesidades del pais, de acabar con la represión y de culminar el camino hacia la República catalana", ha asegurado Vilalta, "no podemos malgastar ese resultado histórico".