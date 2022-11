Un exmilitar acepta indemnizar con 20.000 euros a la víctima de 'la manada' por difundir sus datos

Un exmilitar de Barcelona ha aceptado indemnizar con 20.000 euros a la víctima de 'la manada', la agresión sexual múltiple ocurrida en los Sanfermines de Pamplona de 2016, por haber difundido en una web datos personales, fotografías de la joven e imágenes de la violación. El acusado ha llegado a un pacto con la Fiscalía y el resto de acusaciones este miércoles.

El juicio tenía que haberse celebrado el pasado mes de febrero pero el acusado no se presentó al estar hospitalizado, aunque no avisó al juzgado. La magistrada decretó una orden de ingreso en prisión contra E.T. pero la dejó sin efecto al día siguiente.

La Fiscalía de Barcelona pedía inicialmente dos años y medio de cárcel por un delito contra la integridad moral en concurso con otro de revelación de secretos para el acusado. La acusación particular de la víctima y la popular de Dones Juristes, que ejerce la letrada Laia Serra, elevaban la petición de pena a 3 años de cárcel.

Finalmente el caso se ha cerrado con un pacto entre las partes. El exmilitar se ha conformado con dos años de prisión (3 meses por un delito contra la integridad moral y 21 meses por revelación de secretos). Su ingreso en la cárcel ha quedado suspendido siempre que abone la indemnización y no delinca de nuevo en tres años.

Además, E.T. ha aceptado pagar una multa de 1.320 euros e indemnizar con 20.000 euros a la víctima. Al condenado se le han aplicado las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas así como la agravante de discriminación de género.

El condenado ha admitido el relato de hechos de la Fiscalía, que lo acusaba de buscar “burlarse y causar inquietud moral” a la joven cuando colgó, en un foro de Internet, tres publicaciones con datos de la víctima, la imagen de su DNI o su formación académica, así como imágenes de la violación.

La Justicia siempre protegió la imagen y datos de la víctima de la manada, hasta el punto de celebrar casi todas las sesiones del juicio a puerta cerrada. Pero cuando se publicó la sentencia, un fallo de la Audiencia de Navarro permitió a usuarios de Internet acceder a datos personales de la víctima. El Consejo General del Poder Judicial concluyó su investigación sobre el error sin concretar ningún responsable y consideró que la filtración se produjo por un fallo de “carácter sistémico”.

La única discusión entre las partes es qué ocurre si el exmilitar condenado no tiene dinero suficiente para indemnizar a la víctima. La acusación particular y la popular reclaman que Foroparalelo, la página web donde el acusado publicó los datos de la víctima de 'la manada', pague los 20.000 euros si el exmilitar no puede hacerlo, pero la defensa de la web se opone.

“Estamos hablando de un foro de 111.000 usuarios, no es una web de una asociación, tiene una estructura y una actividad remunerada, y cuanta más estructura y más lucro, más responsabilidad”, ha argumentado la letrada Laia Serra. La defensa del foro en cambio ha alegado que retiró inmediatamente las imágenes y datos de la víctima. La magistrada decidirá en sentencia.