La Fiscalía pide nueve años de cárcel a un joven por lanzar un cohete a un helicóptero de los Mossos

“En 15 años en la unidad de medios aéreos nunca había vivido nada igual”. Así se ha expresado este lunes el mosso d'esquadra que iba de copiloto en el helicóptero policial contra el que, según la Fiscalía y la Generalitat, el joven F.L.G. disparó un cohete durante las protestas por la sentencia del procés en 2019.

Palabra de policía: suficiente para condenar, pero también desmontable

Saber más

Ante la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona ha arrancado el juicio, en el que la Fiscalía pide hasta 9 años y medio de cárcel para el acusado por desórdenes públicos, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones leves al mosso que le detuvo. La Generalitat rebaja la pena a los dos años de prisión, mientras la defensa, que ejerce la letrada Mireia San Nicolás, reclama la libre absolución.

Nadie niega que un cohete rojo, que no llegó a impactar en el helicóptero, sí pasó cerca de la aeronave la noche del 16 de octubre en pleno Eixample de Barcelona, durante la semana de disturbios que siguió a la sentencia del procés del Tribunal Supremo. El conflicto en este juicio está en la autoría del disparo y si lo efectuó el acusado. Fiscalía y Generalitat creen que sí, pero la defensa lo niega.

En la sesión de la vista oral se ha visionado el vídeo que acompaña a esta información. El presidente de la sección 5ª, José María Assalit, ha permitido que toda la sala lo viera y no solo los togados que ocupan los estrados. La grabación, muy breve, no permite señalar al acusado de forma clara como autor y muestra que el cohete no impactó en el helicóptero sino que estalló y desprendió luces rojas a poca distancia.

El helicóptero estaba a unos 30 metros del suelo y controlaba los disturbios que esa noche iban reproduciéndose en varias calles del Eixample. “Noté un ruido con deflagración y vibración”, ha relatado el copiloto de la aeronave. Inmediatamente, ha explicado, se retiraron de la zona “por seguridad”.

El mosso encargado de la cámara del helicóptero, que iba en su parte trasera, ha detallado que el piloto tomó altura tras advertir del cohete, pero que la nave “no se desestabilizó” en ningún momento. El piloto y el acusado declararán el próximo martes 15 de noviembre.

¿Quién vio al acusado disparar el cohete y permite ahora sustentar las tesis de Fiscalía y Generalitat? Dos agentes de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que estaban a pie de calle para contener los disturbios. Con un lenguaje que ha imitado al empleado por los policías y guardias civiles en el juicio del procés para referirse a los votantes del 1-O, los mossos que han testificado este lunes han descrito una “masa” de manifestantes que iba montando barricadas y sembrando el caos por el Eixample.

En la Gran Via entre Bruc y Roger de Llúria, ha detallado un mosso, vio a un hombre con casco y pañuelo amarillo “que salía de la masa” y realizaba dos lanzamientos de cohetes contra el helicóptero mediante un tubo de PVC (como el que habitualmente acompaña a este tipo de cohetes). Ese hombre era el acusado, según su versión. “Pocas veces lo vemos tan claro”, ha remarcado el agente. El perito policial ha ratificado que las huellas halladas en el tubo corresponden al acusado.

Un segundo antidisturbios ha ratificado el relato de su compañero y ha añadido que grabó el segundo lanzamiento de cohete. “Apuntaba directamente al helicóptero”, ha señalado. Este mismo agente fue el encargado de analizar el teléfono móvil del acusado durante la instrucción del caso y no ha tenido reparos en admitir que entre las conversaciones analizadas incluyó una del procesado con su antiguo letrado pese a la confidencialidad que ampara la relación entre abogado y cliente.

Los antidisturbios siguieron al joven hasta que lo detuvieron dos calles más allá de donde habría lanzado el cohete. Pero, según su relato, lo soltaron rápidamente “porque la masa estaba violenta”, en palabras de uno de los agentes. “Por instinto de supervivencia no lo arrestamos al momento, había riesgo de agresiones”, ha terciado su compañero.

El resto de la sesión ha supuesto un desfile de una decena de agentes de los Mossos que poco o nada más han aportado al relato efectuado por sus compañeros. El juicio quedará visto para sentencia el próximo martes.