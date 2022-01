Illa replica a Aragonès: “No va a ha haber referéndum ni amnistía en Catalunya”

"¿Cuál es la propuesta del Estado para Catalunya", se preguntó este miércoles el president Pere Aragonès en una conferencia en Madrid. La respuesta ha llegado este jueves del jefe de la oposición catalán, Salvador Illa, también en un desayuno informativo en la capital. "En Catalunya va a ha haber referéndum ni amnistía, no va a ocurrir esto", ha remarcado el socialista, "lo digo con todo el respeto por los que creen que va a ocurrir". "No va ocurrir, no porque yo lo diga, sino porque no es lo que quieren la mayoría de los catalanes", ha continuado, tras argumentar que la mayoría independentista del 52% en el Parlament "no existe" y además "se ha roto".

Con estas palabras Illa ha cerrado el paso a la principal pretensión del Govern en la mesa de diálogo, después de que Aragonès hiciera el miércoles una defensa cerrada de la necesidad de un referéndum de autodeterminación. Para el líder de la oposición la solución a los problemas de Catalunya debe alcanzarse con un consenso que suponga un punto intermedio entre las posiciones independentistas y las de los contrarios a la separación. En concreto, Illa ha apostado por un impulso económico de Catalunya, una mejora de la financiación y también del autogobierno. Estos tres son "puntos que pueden reunir el consenso de la sociedad catalana", ha defendido.

A la vez, Illa ha marcado como horizonte la necesidad de abordar un nuevo estatut para Catalunya. "En algún momento habrá que corregir la anomalía de que en este momento el Estatuto de Autonomía no es el que votó la ciudadanía", ha dicho. De esta forma el PSC ha recuperado la idea de volver sobre la reforma estatutaria que fracasó entre 2006 y 2010 con unas palabras muy similares a las que utilizó Pedro Sánchez en su debate de investidura cuando se refirió a la necesidad de que el Estatut se adecúe al voto popular.

Pese a esto Illa no lo ha apostado todo a la enmienda del estatuto, que ha marcado como una política a largo plazo, sino que ha considerado que hay muchas cosas que hace en un término más concreto. Entre otras cuestiones, el líder socialista ha reclamado al Govern que gestione "no más sino mejor" sus competencias, y también ha exigido que la Generalitat participe del debate sobre la financiación autonómica. "Catalunya debe volver a liderar la economía española. Hay energía de sobra para hacerlo", ha dicho.

Más allá de las críticas al Govern, Illa no ha escondido su satisfacción por el cambio de clima político que vive Catalunya que, a su parecer, tiene que ver con el auge de su partido como ganador de las pasadas elecciones. "En Catalunya hay una mayoría que está abriendo un tiempo nuevo, que quiere dejar atrás 10 años malos, de empobrecimiento y deterioro de la convivencia. Una mayoría nueva que quiere mirar para adelante y que no pregunta que hiciste el 1 de octubre o no se que día de 2017 sino a dónde quieres ir", ha asegurado.