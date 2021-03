Los informes del 'Barçagate' reportaban tuits críticos con Bartomeu de un grupo tildado de "laportista / independentista"

El interés del F.C. Barcelona de Josep Maria Bartomeu en controlar el nivel de críticas de la oposición no solo se materializó en la creación de cuentas de Twitter y Facebook para desprestigiar a sus rivales. Decenas de los más de 200 informes que las empresas del 'Barçagate' elaboraron para el club se centran en analizar las críticas en redes sociales que recibió el entonces presidente y sus vínculos con opositores como Joan Laporta o Víctor Font. En varios de los documentos se mencionan los comentarios de un grupo de tuiteros considerado "laportista/independentista".

El Barça ha remitido a los Mossos un total de 219 informes enviados al club entre 2017 y 2020 de ocho firmas distintas relacionadas con el 'Barçagate', aunque todas ellas formaban parte del mismo grupo, Nicestream. Los informes, en esencia, son de dos tipos. Unos analizan periódicamente las redes sociales para averiguar qué se dice sobre el club, las negociaciones para incorporar a algunos jugadores, como Neymar, Arturo Vidal o De Jong y los partidos del primer equipo de fútbol masculino. "Destaca un número elevado de usuarios que pide la dimisión de Bartomeu", señala el informe sobre las reacciones en Twitter a la paliza que el Liverpool infringió al Barça en Anfield Road y que le costó su eliminación de la Champions en 2019.

Pero hay otro tipo de documentos que se centran específicamente en las críticas a Bartomeu, identificando perfiles favorables y detractores al expresidente y conectándolos con rivales de la oposición. Este segundo grupo de informes, remarcan los Mossos d'Esquadra en un informe incorporado al sumario del caso al que ha tenido acceso elDiario.es, "se aparta" del contenido de los distintos contratos que suscribieron el Barça y las empresas del grupo Nicestream para centrarse "en un encargo, contenido y beneficiario concreto, el president Josep Maria Bartomeu y no el club como entidad". De ahí el posible delito de administración desleal: los informes los pagó el Barça, pero responderían a los intereses particulares de Bartomeu. En conjunto, el club abonó a las empresas de Nicestream 2,31 millones de euros en pagos fraccionados para evitar los controles internos.

Los distintos informes tienen en común su brevedad y simpleza, tanto gráfica como a nivel de contenido. Sirva como ejemplo un documento realizado en junio de 2018, centrado en analizar los detractores de Batromeu. "Se detectaron más de 6 clusters detractores de JMB vinculadas a Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Agustí Benedito, y la comunidad más grande se asoció con usuarios laportistas". El informe identifica además un supuesto miembro "destacado" de la comunidad laportista de Twitter, el usuario @Fahad_Laporta, que a día de hoy cuenta con solo cuatro tuits y 800 seguidores.

Respecto al candidato Víctor Font, además del análisis de distintos perfiles de Twitter supuestamente vinculados a él, el Barça entregó a los Mossos un informe centrado en el seguimiento de la etiqueta #BartomeuOut y que lleva por título "bots Font". El informe trata sobre la posible utilización por parte del equipo de Font de 'bots' y de su relación con la etiqueta que pedía la dimisión de Bartomeu.

Además de los candidatos, hay un informe que también analiza los promotores de un 'think tank' blaugrana que lanzaron varios socios en 2018 llamado 'El Senyor Ramon'. "El grupo busca visibilizarse ante los socios y, aunque han expresado que no tienen planes de oficializar una candidatura, todo parece indicar que están preparando el camino para presentarse en 2021", afirma sin pruebas el informe. "El perfil de los miembros es independentista", agrega. Además, el documento incluye una biografía de seis de los impulsores del 'think tank', Jaume Barroso, Jordi Muñoz, Xavier Budó, Gerard Birbé, Carles Agustí y Jordi Farré, menciona sus escritos en Internet en los que criticaban a la Junta de Bartomeu, analiza con quién interactúan en Twitter y a algunos los etiqueta como "independentistas".

A los Mossos ha llamado la atención otro informe, pues sospechan que fue encargado después de que SER Catalunya desvelara el escándalo del 'Barçagate' el 17 de febrero de 2020. Fue elaborado el día 28 de febrero por un trabajador del grupo Nicestream y, según la policía catalana, tenía como objetivo "identificar el foco de críticas" hacia el club y los perfiles más críticos en redes sociales. Cabe recordar que el propio Bartomeu anunció el 18 de febrero que el Barça rescindía todos los contratos con I3 Ventures, como finalmente hizo. En el documento se indica que se ha analizado la cuentas en Twitter de Andreu Ginola, presentador del programa 'La Sotana', crítico con la Junta de Bartomeu, así como de los usuarios @getafegate y @universo_1999.

La repercusión en redes de las entrevistas de Bartomeu en los medios forman otro bloque de informes. Tras una entrevista del entonces presidente en Catalunya Ràdio en octubre de 2018, el documento resume que el rechazo de Neymar a volver al club y el escudo fueron los temas más comentados. "El 3% de los usuarios forman parte del cluster laportista/independentista. La conversación fue mayoritariamente positiva", agrega la diapositiva. En otra parte del informe, se concluye que la entrevista "parece haber calmado las críticas entre los usuarios de Twitter, detectándose un descenso de los comentarios negativos". "La conversación relativa a JMB [Bartomeu] ha registrado un incremento del sentimiento desfavorable debido a la derrota frente al Betis. Varios usuarios de Twitter han vuelto a criticar al entrenador, y por ende a la directiva", abunda un informe de noviembre de 2018.

Hay otros documentos, reseñan los Mossos, que también tratan de averiguar "las iniciativas independentistas que afectan al Barça o a Bartomeu", por ejemplo analizando las reacciones a la etiqueta #mesqueunllaç, que pedía al club incorporar el lazo amarillo a su escudo en apoyo a los exconsellers presos. En otro informe se reseña que "el 93% de la conversación en Twitter fueron críticas independentistas al nombramiento de Marta Plana como directiva" debido a su vinculación con entidades contrarias a la secesión.

La pista de Jaime Malet, el intermediario

Del sumario del caso 'Barçagate' también destaca la línea de investigación que mantienen abierta los Mossos sobre la relación entre el Barça, Nicestream y la empresa Telampartner, propiedad del empresario y presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España Jaime Malet, quien ejerció de intermediario entre el club y el grupo de propaganda en las redes. En un informe, los Mossos destacan una serie de transferencias desde empresas del grupo Nicestream a Telampartner que coinciden exactamente con pagos que el Barça había hecho a I3 Ventures y otras firmas del grupo.

Las transferencias que finalmente llegaron a la firma de Malet procedentes del Barça vía grupo Nicestream ascienden a 345.898 euros, según los Mossos. La cifra supondría un 14% de los casi dos millones de euros que el Barça abonó a las empresas de Nicestream.

La policía sospecha que algunos de estos pagos terminaron fuera de la empresa de Malet, si bien hasta ahora solo han constatado que Telampartners transfirió el dinero a cuentas del propio empresario, su esposa y socia y otro socio, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios entre 2015 y 2018.

En algunos casos, explica la policía catalana, I3 Ventures acumulaba distintos pagos del Barça antes de transferirlos a Telampartner, mientras que en otros casos coincide con el concepto de dos facturas que anteriormente el club había abonado a la sociedad de propaganda digital. Los Mossos también destacan que hasta intermediar entre el Barça e I3 Ventures, Telampartner había registrado pérdidas, si bien no han detectado por ahora que ninguna transferencia terminara en cuentas vinculadas a Bartomeu o los otros cuatro investigados del caso.