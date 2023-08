Juan Antonio Xiol, exvicepresidente del TC, asegura que “la amnistía cabe perfectamente en la Constitución”

Juan Antonio Xiol, jurista y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, considera que “la amnistía cabe perfectamente en la Constiución” y que “aplicarla o no es una cuestión de voluntad política, porque no hay ningún problema jurídico”. Así se ha expresado en una entrevista en Cataluya Ràdio este lunes.

Sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía

Así, según el magistrado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tendría inconvenientes jurídicos a la hora de satisfacer una de las exigencias que Junts pone como requisito para dar su 'sí' a la investidura del socialista. Se trata de una medida que genera debate y dudas entre los juristas por su encaje constitucional y su viabilidad práctica. Pero Xiol considera que su aplicación no iría en contra de la Carta Magna. “Se trata de un problema político y no podemos intentar solucionarlo diciendo que hay incompatibilidades jurídicas”, afirma.

Xiol no se muestra convencido por los argumentos en contra de la posibilidad de aplicar la amnistía. “Es cierto que no está prevista en la Constitución, pero el Parlamento tiene un poder omnímodo para regular cualquier materia, siempre que no infrinja un principio constitucional”, apunta. Y, según él, esto no tendría por qué suceder.

“Se dice que la amnistía rompería el principio de prohibición de la arbitrariedad, de la igualdad y de la seguridad jurídica. Creo que tras ese argumento se esconden razones políticas, muy respetables, pero políticas”, afirma Xiol. Se escuda en que el Tribunal Constitucional ha aplicado la amnistía diversas veces y la “ha hecho compatible” con los principios constitucionales.

Uno de los argumentos que, para Xiol, tiene más peso a la hora de defender la constitucionalidad de la amnistía es que “nadie ha dicho que se deba aplicar la disposición derogatoria de la Constitución para la amnistía”, que establece que las leyes anteriores a la Constitución que sean contrarias a ella, quedan derogadas. “Y esto nunca se ha considerado. El TC ha aceptado tácitamente la constitucionalidad de la amnistía”, reitera el magistrado.

Con todo, Xiol recuerda que el mayor obstáculo para aplicar la amnistía es el requerimiento de consenso político. Esta se debe aprobar por Ley Orgánica, es decir: con mayoría absoluta en el Parlamento. De conseguirse esto, el siguiente paso sería que el TC revisara la ley redactada. “Una vez aprobada la amnistía en el Parlamento, el TC podría considerar que va en contra de algunos principios básicos de la Constitución o de algún derecho fundamental”, alerta el magistrado, por lo que recomienda “matizar muy bien el contenido del texto” y recuerda que “el problema, básicamente, es político”.