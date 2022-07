La jueza condena al acosador de Paula Bonet a tres años de internamiento al apreciar un trastorno psiquiátrico

La jueza ha condenado al acosador de Paula Bonet, Víctor G.T., por tres delitos –amenazas, acoso y quebrantamiento de la medida cautelar que le prohibía acercarse a la ilustradora y escritora– pero le ha aplicado la eximente de trastorno mental, lo que implica que cumplirá, como máximo, tres años y tres meses internado en un centro psiquiátrico. En ningún momento tendrá que ingresar en prisión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, aprecia tanto los delitos que la Fiscalía y la acusación particular de Bonet, ejercida por la letrada Carla Vall, imputaban a Víctor G.T. como la circunstancia atenuante de trastorno psiquiátrico que la defensa solicitó a última hora antes del juicio.

La magistrada expone que Víctor G.T sufría en la época de los hechos “un trastorno patológico, una enfermedad mental diagnosticada como delirio erotomaníaco que condicionaba por completo su voluntad”. El joven acosaba a Paula Bonet porque “vivía una realidad paralela que invadía su pensamiento y su comportamiento hasta límites irracionales, imposibilitándole para actuar de acuerdo con una comprensión normal”, según la sentencia.

La enfermedad de Víctor G.T., agrega la jueza, “no tiene cura y puede encontrarse controlada mediante el oportuno tratamiento y medicación”.

El fallo impone la prohibición al condenado de acercarse o comunicarse con la artista durante diez años, pero rechaza las penas de cárcel –tres y cuatro años– solicitadas por las acusaciones al decantarse por el internamiento psiquiátrico. La sentencia rebaja ostensiblemente las indemnizaciones solicitadas por daños morales y asistencia psicológica –10.000 y 15.000 euros– hasta los 3.940 euros.

Por el delito de amenazas, la magistrada impone al condenado un tiempo máximo de 1 año y 9 meses en internamiento psiquiátrico, a los que se deberán sumar un máximo de 18 meses por el delito de acoso. Respecto al quebrantamiento de medida cautelar, la pena es, una vez recuperada la libertad vigilada, someterse a un tratamiento externo durante un año.

Fuentes de la defensa del condenado, que ejerce el letrado Sergi Mercé, alegan que posiblemente Víctor G.T. no tendrá que cumplir el plazo máxima de internamiento al ya haber iniciado un tratamiento para revertir el trastorno erotomaníaco que alegó.

En el juicio, Víctor G.T. se puso al mismo nivel artístico que Bonet pese a no tener obra conocida y tildó de “sarcasmo” las amenazas que envió por redes sociales a la ilustradora. El final de la vista oral sirvió para que otras mujeres revelaran que habían sufrido acoso por parte de Víctor G.T.

Por su lado las acusaciones describieron el espiral de acoso que Víctor G.T cometió contra Bonet, que ahora la jueza ha considerado provocado por un trastorno mental. Empezó en julio de 2019, cuando Víctor G.T. empezó a acechar a Bonet acudiendo al local donde trabajaba e impartía clases de cerámica y pintura. En paralelo al acoso físico en su lugar de trabajo, el condenado también hostigó a Bonet en eventos y actos públicos como presentaciones de libros o exposiciones y a través de correos electrónicos y mensajes por las redes sociales.

Durante varios meses Víctor G.T regresó al taller de Bonet hasta el punto de que un día golpeó el cristal del establecimiento y levantó y bajó la persiana mientras preguntaba y miraba a la artista. Pasó delante del taller toda la mañana y no se marchó hasta que los Mossos d'Esquadra le convencieron para que lo hiciera.

En un hilo de mensajes en Twitter dirigido a Bonet durante el confinamiento, que le valió su primera orden de alejamiento, el condenado escribió: “Más te vale no volver a pisar mi ciudad porque como me cruce contigo voy a estrangularte y descuartizarte para complacer a todos los miserables vagabundos que habitan las calles de Barcelona. Verás qué festín, dejaré los ojos para lo último y me guardaré los pezones en una fiambrera para mi propio disfrute […] Si lo prefieres puedes suplicar clemencia a este violador, torturador y psicópata; solamente serás violada hasta tener tu tercer y último aborto tras padecer una paliza eterna”.

Víctor G.T. también dejó varios objetos en el taller de la artista, entre los que destacan un bloc de notas con poemas, una foto del propio acusado y un sobre que llevaba escrito su nombre y la expresión “el violador”, que en su interior contenía un muñeco de plástico en forma de anguila cortado en trocitos, en alusión a uno de los proyectos artísticos de Bonet.