La jueza investiga a Torrent por desobedecer al Constitucional para reprobar a la monarquía

Investigación en marcha contra el expresidente del Parlament Roger Torrent. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Torrent y los tres miembros independentistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al permitir sendos debates para reprobar a la monarquía y reivindicar la autodeterminación.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC acuerda admitir la querella del fiscal contra el republicano Roger Torrent; el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa (JxCat); y los exsecretarioa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC); y nombra instructora de la causa a la magistrada Maria Eugènia Alegret, que ya ha instruido otras causas derivadas del procés como la que afecta a los exaltos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvador por la organización del 1-O.

La decisión de este miércoles es tan solo el primer paso de la investigación, que no se presenta como excesivamente compleja: por el momento la Fiscalía ha pedido recabar la documentación del Parlament relativa a la tramitación de las dos mociones que suponen la supuesta desobediencia y la declaración como imputados de los cuatro querellados, que está pendiente de fijarse.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

La votación cuestionada por la Fiscalía se celebró en noviembre de 2019 en el Parlament, en el pleno de respuesta a la sentencia del procés. Como hizo durante toda la legislatura, Torrent intentó rehuir el choque con los tribunales y adelantó la hora del debate y la votación para esquivar al Constitucional, que decidió suspender la iniciativa mientras la Cámara la debatía. Torrent recibió la notificación de la suspensión y de la advertencia para no tramitar la moción unas horas más tarde de que el pleno la aprobara, por lo que entiende que así evitó incurrir en un delito de desobediencia.

En cualquier caso, la moción de JxCat, ERC y la CUP, que reiteraba la "defensa del derecho a la autodeterminación" y "la reprobación de la monarquía" era de carácter simbólico y no ha conllevado efectos prácticos. La nueva acción legal de la Fiscalía llega cuando Torrent ya no está al frente de la Mesa del Parlament, pues la semana pasada fue sustuido por Laura Borràs (JxCat), aunque su presencia en el próximo Govern no está descartada. Los otros tres investigados tampoco han repetido en la Mesa de esta legislatura.