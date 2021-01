Junqueras vuelve a los mítines después de tres años en prisión: "No les demos el gusto de creer que pueden ganar porque nos encierran"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a protagonizar un acto electoral este viernes, después de tres años y dos meses sin poder subirse a un escenario por estar en prisión. Lo ha hecho en Badalona, donde su partido celebraba el primer acto de su agenda tras dar el pistoletazo de salida. La formación no tenía claro cuando diseñó la agenda de campaña si el exvicepresidente podría sumarse a esta primera cita, pero la liberación de todos los presos este mismo viernes por la mañana, gracias al tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias a todos ellos, ha permitido que Junqueras o Raül Romeva hayan acompañado a los republicanos, así como Jordi Turull y Josep Rull han hecho lo propio en el acto celebrado por Junts en la ciudad de Reus.

"No les gusta que hablemos", ha comenzado Junqueras, que ha asegurado que en el mismo momento que él pisaba el escenario "están haciendo todo lo posible por volverlos a cerrar porque nos tienen miedo". El líder de ERC ha mostrado la faceta más conciliadora y ha citado a Companys para asegurar que tras su paso por la cárcel vuelven "con espíritu de reparación y justicia". "No venimos con malas palabras ni con reproches, ni siquiera cuándo nos encarcelan, porque tenemos otro trabajo, porque queremos a este país y a la gente", ha asegurado ante los suyos en un acto de pequeño formato tal y como imponen las medidas de seguridad por la pandemia.

Junqueras ha pedido a sus partidarios que el 14 de febrero vayan a votar pensando también en los presos. "No les demos el gusto a la gente que no quieren a la gente ni la justicia. No les demos el gusto de creer que pueden ganar porque nos encierran", ha dicho, tras afirmar que "si estas elecciones no las gana ERC, será Catalunya quien perderá". También ha tenido palabras veladas contra sus socios de Junts. "Nosotros sabemos", ha dicho el líder de Esquerra, "que es mucho más útil ser cada vez más que ser cada vez más puros pero menos".

El exvicepresident ha insistido en el elogiar a us formación como la "más cercana a la gente" y la más capaz de hacer políticas sociales. "Sabemos, porque la prisión también es un buen sitio para hacerlo, que hay mucha gente que sufre. Por razones de salud, económicas, porque se ha quedado sin trabajo o porque pese a estar en un ERTE no recibe el dinero que le toca. Hay quien sufre porque no tiene una vivienda digna o porque tiene una situación laboral de precariedad. Lo sabemos porque nosotros nos parecemos a la gente", ha asegurado.

Como el líder, también el exconseller encarcelado Raül Romeva se ha referido a su situación penitenciaria. "No sabemos cuánto podremos seguir disfrutando de estos micrófonos pero que sepáis que los aprovecharemos. Hay quien tiene miedo de que los utilicemos", ha dicho Romeva, que se ha declarado "más alzado que nunca".

El papel de entrar en el barro político lo ha asumido el candidato Pere Aragonès, que ha abierto fuego directo contra el PSC. "En estas elecciones se nos plantean dos modelos posibles", ha dicho. "Por un lado, el modelo de Salvador Illa, que es candidato de tantas cosas que no sé si dará abasto. Es el candidato del PP, de Vox, de Ciudadanos, es el candidato del 155, del Ibex, del rey, de la fiscalía, y ahora también es el candidato del TSJC. Pues si él es candidato de todos estos es Illa, debe ganar la candidatura de la gente que es la de ERC", ha exclamado el vicepresident del Govern.

Aragonès también se declarado como el continuador de la labor de Junqueras. "Siempre que encarcelan a uno de nosotros tiene que haber alguien al lado dispuesto a coger el relevo momentáneo, dispuesto a continuar y ser un eslabón más de esta cadena de la izquierda republicana de Catalunya", ha dicho. "Esta cadena no hay represión que la pueda romper", ha apuntado, por lo que ha llamado a "construir una república de derechos y libertades, a través de los dos grandes consensos de la amnistía y la autodeterminación".

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha tomado la palabra en el acto de Badalona y, como Aragonès, ha disparado dardos contra su principal rival, el exministro de Sanidad. "El PSC es el Partido Sanchista de Catalunya", ha lanzado Rufián en tono humorístico. "La solución no es un candidato que es un "efecto". Le llaman el "efecto Illa", como un yogur que caduca. Tómate el zumo que se le acaban las vitaminas. A Illa votadlo antes del febrero que si no desaparece", ha ironizado Rufián.

Con todo, las principales críticas del diputado en el Congreso han sido para sus rivales de Junts, contra quienes ha cargado por su posición reacia a los pactos en Madrid. "Tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que esta será la campaña más compleja que hemos hecho nunca porque nos enfrentamos a una gente que ha ganado tanto que piensa que el país es suyo. Y que por eso tenemos que ganarles. La buena es que ya les hemos ganado antes", ha dicho, citando a continuación unas cuantas citas electorales en las que ERC quedó primera, como las dos generales o las últimas municipales.

Turull y Rull, en Reus

Otros dos presos, Jordi Turull y Josep Rull, han hecho también campaña con su partido este viernes, en este caso en el acto que Junts ha celebrado en la ciudad de Reus. "A pesar de las amenazas de la Fiscalía y el Estado, que nos quieren arrodillados y rendidos, estamos aquí de pie. No es mérito propio nuestro, es gracias a tantas y tantas personas que no ha parado de darnos fuerza, coraje y esperanza dentro de la cárcel", ha proclamado el exconseller Turull, en tono emotivo. El político encarcelado ha asegurado en el acto que pese a "las adversidades y la represión", ellos "no se han dejado caer en la resignación".