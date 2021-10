Junts reitera su apuesta por ampliar El Prat y emplaza al Gobierno a seguir negociando

Junts y su máximo representante en el Govern, el vicepresident Jordi Puigneró, no tiran la toalla de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Puigneró ha comparecido este miércoles en el Parlament para explicar su posición sobre este tema, que ha sido una de las principales polémicas políticas desde el verano, y ha vuelto a reiterar que su apuesta pasa por ampliar la base aérea de Barcelona, así como mejorar el sistema aeroportuario catalán en su conjunto. El vicepresident ha emplazado además al Gobierno central a continuar negociando, pues en su opinión no hay alternativa a mejorar la capacidad de vuelos de El Prat.

Según ha recordado, el Govern tiene un mandato del Parlament, aprobado por Junts y PSC entre otros, para mantener el diálogo con el Ministerio de Transportes sobre esta obra. "El Govern tiene la obligación de buscar una solución y por la Vicepresidencia no quedará", ha dicho. Con todo, se ha mostrado pesimista sobre las posibilidades de que salga adelante, al considerar que es el Gobierno central quien "nunca ha tenido interés". "No hemos sido nosotros quienes hemos cerrado la puerta al debate técnico y político", ha dicho, tras lo que ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a volver a la mesa.

"Si el PSOE, en nombre de su presidente, o la ministra de Transportes, abren una ventana de oportunidad, yo estaré a punto para trabajar soluciones con transparencia y con el máximo consenso. Aquí me encontrarán, en el pimpampum, no", ha manifestado. Según ha descrito, su propuesta sigue siendo hacer una ampliación de El Prat respetuosa con la zona protegida de La Ricarda y que compatibilice los objetivos verdes con las conexiones internacionales.

Para Puigneró, tener más capacidad para acoger vuelos, a la vez que disponer conexiones internacionales, es una necesidad para la base área de El Prat, porque de lo contrario el aeropuerto corre el riesgo de alcanzar su techo. "Si no hacemos nada en cinco años colapsará y todo serán lamentos", ha dicho. El vicepresident ha apuntado además que la razón por la que el aeropuerto se está quedando pequeño es que la economía catalana vuelve a funcionar a buen ritmo, "por mucho que le pese a quienes quieren una economía catalana decadente".

De esta forma Puigneró ha fijado su postura al que, según su versión, siempre ha sido el consenso dentro del Govern. "Estoy donde estaba el 2 de agosto, no me he movido", ha asegurado. "Trabajamos con tres premisas: potenciar el rol internacional de El Prat, potenciar la conexión ferroviaria con el resto de aeropuertos, y buscar una solución ambientalmente respetuosa definida en el plan director", ha detallado Puigneró. El vicepresident ha respondido así ante la Cámara por primera vez después de que el pasado fin de semana afirmase que su departamento trabajaba en "varios escenarios" para hacer realidad un nuevo proyecto, algo que fue rápidamente desmentido por el president del Govern, Pere Aragonès.

En su comparecencia en el Parlament, Puigneró ha hecho un repaso por los momentos más destacados de la negociación, que comenzó el 14 de junio con la mesa institucional entre la Generalitat, el Estado y varias administraciones locales, y donde a decir del vicepresident, el Govern ya reflejó la postura que luego ha mantenido. Además ha indicado que las conversaciones se alargaron por más de dos meses, incluyendo el acuerdo que él mismo suscribió junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Y después de esta negociación, en una semana el PSOE se carga el proyecto de inversión, por su tuit del president que después se enmienda con un acuerdo de Govern", ha indicado Puigneró con indignación.

Con este argumento, y pese a la voluntad manifestada de negociar, el máximo representante de Junts en el Ejecutivo catalán ha manifestado la "necesidad" de que Catalunya gestione el aeropuerto de El Prat, así como el resto del sistema aeroportuario. "Catalunya no puede depender ni un minuto más en infraestructuras de un Estado que frecuentemente, no digo siempre pero sí frecuentemente, gobierna contra los intereses de Catalunya, y solo hace falta ver como se gestiona otra infraestructura, Rodalies", ha asegurado. "Queremos un aeropuerto gestionado desde Catalunya porque queremos un aeropuerto ambientalmente responsable", ha apostillado.