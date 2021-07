La Justicia autoriza el toque de queda en Catalunya que afectará a seis millones de personas

Vuelve el toque de queda a Catalunya a partir de esta misma noche. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha autorizado el confinamiento entre la 1:00 y las 6:00 horas solicitado por el Govern para intentar frenar el aumento de los contagios. La medida afectará a seis millones de catalanes, el 80% de la población, y estará en vigor una semana. La intención del Ejecutivo catalán es pedir a los jueces una prórroga de al menos otros siete días, aunque en su auto de este viernes los magistrados advierten de los efectos que puede tener la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma en una nueva petición de confinamiento nocturno.

El toque de queda quedará instaurado en 161 municipios, que comprenden tanto los del área metropolitana de Barcelona como las principales poblaciones de costa. El objetivo del Govern con la medida es rebajar el incesante aumento de los contagios, que han situado a Catalunya entre las cinco regiones europeas con más transmisión del virus. Este viernes se ha registrado un nuevo récord de contagios diarios: 9.416 diagnosticados en las últimas 24 horas, según los datos de la conselleria de Salud.

Todos los indicadores epidémicos han vuelto a empeorar en Catalunya, que ya tiene a 1.349 pacientes de COVID-19 hospitalizados, el doble que hace una semana y 94 más que este jueves. En la UCI permanecen 259 personas, 22 más que este jueves y 102 más que hace siete días. Uno de cada cuatro pacientes graves tiene menos de 40 años. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días sigue aumentando y este viernes es de 1.088 casos, 73 más que el jueves.

"No puede dudarse –resuelven los jueces– que las medidas persiguen el distanciamiento social, la limitación de contactos y actividades grupales y no existen méritos para dudar que su finalidad se halla en la regulación específica de las emergencias sanitarias y el control de los contagios para proteger valores y derechos tan sentidos como la vida, la integridad física y la salud de las personas".

La decisión judicial contaba con el visto bueno de la Fiscalía. El Ministerio Púbico no se ha opuesto a la ratificación judicial de las restricciones a la movilidad nocturna ya que, a su juicio, la medida ha sido "debidamente motivada" y es "idónea y necesaria" para atajar la evolución de los contagios, a la vista de los informes de la Agencia de Salud Pública aportados por el gobierno catalán.

Aviso por la sentencia del Constitucional

Ahora bien, de cara a una nueva petición de toque de queda la próxima semana, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC advierten de que "no puede pasarse por alto" lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el estado de alarma. Al no haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sentencia del Constitucional todavía no tiene validez, pero una vez el fallo sí tenga plenos efectos los jueces del TSJC avisan que tendrán que "ajustarse a sus dictados".

Será pues clave cómo argumente el Constitucional sobre si la prohibición de salir de casa es una restricción o una suspensión de derechos. Por ahora el TSJC se decanta por la opción de que el toque de queda nocturno es una restricción, que no una suspensión, fundamentada en "la tan penosa resultancia de índices epidemiológicos". La próxima semana el toque de queda nocturno pasará un nuevo examen, esta vez ya con la sentencia del Constitucional en vigor, habida cuenta de que el Govern ha mostrado su intención de pedir a los jueces prorrogar la medida por lo menos dos semanas.

En un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocer la resolución judicial, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado que el confinamiento nocturno entrará en vigor esta misma noche. "Es una medida difícil, pero necesaria para frenar los contagios, proteger vidas y el sistema sanitario", ha afirmado.