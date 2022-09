Laura Borràs pide que los exconsellers Puig, Vila y Mascarell testifiquen en su juicio

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha solicitado la comparecencia como testigos en su juicio por corrupción de los exconsellers de Cultura del Govern Ferran Mascarell, Santi Vila y Lluís Puig, quien permanece en Bélgica. Así consta en el escrito de defensa de Borràs, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que elude cualquier referencia a que sea víctima de una causa política, tal y como la presidenta suspendida del Parlanent ha proclamado en sus intervenciones públicas.

Los audios de Borràs tras conocer la investigación de sus contratos: "Si vuelve a venir el mosso, avísame enseguida"

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación a Borràs, a la que acusa de “abusar” de sus funciones por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En su escrito de defensa, muy técnico, Borràs niega la mayor: “No ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias”. En consecuencia, la defensa de Borràs, que ejerce el penalista, Gonzalo Boye, solicita la absolución.

La petición de testifical de los tres exconsellers se explica porque eran los titulares de la cartera de Cultura cuando Borràs dirigió la ILC. Con ellos la defensa pretende acreditar “la certeza, realidad y calidad de los trabajos objeto de acusación” ya que, argumenta, la Fiscalía “llega a cuestionar” la calidad de las webs por las que Borràs adjudicó contratos menores a su amigo Isaías H.

La defensa también aporta un “pre-informe” pericial informático que no ha podido completarse ya que los informáticos no han podido acceder a todo el material informático intervenido en la causa de la ILC. Borràs ha reclamado suspender los plazos de la causa hasta que la defensa no disponga de todos los archivos.

La cuestión de los archivos informáticos será de caudal importancia en el juicio ya que los correos electrónicos entre Borràs e Isaías H. son la principal baza de la Fiscalía. “El presupuesto tiene que quedar como si fuéseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”, escribió la presidenta de Junts a Isaías H.

Además de la pena de prisión e inhabilitación, Anticorrupción solicita para Borràs una multa de 144.000 euros. Misma pena –salvo en la multa, que es de 72.000 euros porque no era cargo público– solicita para su amigo Isaías H. Para el tercer acusado la Fiscalía solicita tres años de prisión, 10 de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

Borràs se encuentra suspendida como diputada y presidenta del Parlament desde el pasado mes de julio en aplicación del reglamento del Parlament, que obliga a congelar el escaño de los parlamentarios a los que se ha abierto juicio oral por corrupción. La presidenta de Junts se despidió de la Cámara con duros ataques a los miembros de la Mesa de ERC, PSC y CUP que aplicaron el reglamento y no descarta acudir al Constitucional para pedir su restitución.