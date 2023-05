Miles de trabajadores salen a la calle en Barcelona para reclamar mejores salarios

Miles de personas se manifiestan este Primero de Mayo por el centro de Barcelona para reclamar un aumento de salarios y revertir la creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La marcha mayoritaria, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, se realiza bajo el lema Subir salarios. Bajar precios. Repartir beneficios y también sirve para “celebrar” metas recientes como la reforma laboral, el aumento del salario mínimo o la reforma de las pensiones.

La digitalización y los algoritmos desequilibran las relaciones laborales a favor de los empresarios

Más

Los manifestantes han gritado cánticos como “Salario o conflicto”, “Resignarse es perder” o “Con las cosas de comer no se juega”. Durante la marcha, también han leído un manifiesto contra la siniestralidad laboral advirtiendo que “el único número aceptable de muertes en el trabajo es cero”.

Antes de empezar la marcha, los líderes sindicales han advertido de que plantearán un aumento “de la tensión y el conflicto” con una “gran movilización” si antes del verano no hay acuerdo con la patronal para aumentar salarios. En declaraciones a los medios en Barcelona, ​​el secretario general de CCOO, Javier Pacheco, ha afirmado que es “egoísta e indecente” que las empresas bloqueen aumentos en los convenios colectivos, y ha advertido de que los gobiernos no pueden seguir como “espectadores ”. El secretario general de UGT, Camil Ros, ha negado que las empresas no tengan margen para subir sueldos y ha dicho que si los trabajadores tienen dificultades para llegar a fin de mes “es porque las patronales sólo buscan sus beneficios”.