Los sindicatos salen a la calle en un Primero de Mayo centrado en subir los salarios

Los sindicatos recorren las calles de todo el país este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores o el Trabajo, que está centrado este año sobre todo en la subida de los salarios. En el día grande de la lucha obrera, los sindicatos reivindican un mayor reparto de la riqueza y los beneficios tras un año de intensa pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras por la crisis inflacionista, que en cambio ha engordado notablemente las cuentas de las empresas. Además de en Madrid o Barcelona, varias marchas han recorrido otras capitales del país.

La digitalización y los algoritmos desequilibran las relaciones laborales a favor de los empresarios

En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el lema de este año resume las reivindicaciones en 'Subir salarios, bajas precios, repartir beneficios'. Desde USO reclaman “salarios para vivir, no sobrevivir” y en organizaciones anarcosindicalistas reivindican derechos laborales y sociales de manera más amplia y trasversal, con lemas como “sobran los motivos” de CNT y “Construir para vencer” de CGT.

“Tenemos mucha carga de trabajo, atendemos al doble de lo que deberíamos”, denuncia en la marcha de Madrid Cristina, de 55 años, auxiliar técnico de educación en un colegio de Madrid. “Pedimos un apoyo y la Comunidad de Madrid no nos manda a nadie. Estoy con seis niños con discapacidad, con autismo, y es muchísimo. No podemos atender bien a los niños porque nos faltan manos”, sostiene la trabajadora. Considera que uno de los debates que debería extenderse es la reducción de las cargas laborales. “Porque el trabajo acaba encerrándonos, tenemos a varias compañeras de baja', dice Cristina. ”Se habla de que faltan trabajadores, pero muchas veces lo que ocurre es que no los contratan“, subraya.

Helena y Salva, delegados de UGT, marchan este Primero de Mayo por la subida de salarios del conjunto de los trabajadores. “Han subido muchos los precios y los salarios no, hay gente para la que pinta muy mal”, dice Helena. En su caso, tras más de un año de negociación con movilizaciones coordinadas en todo el país, han suscrito un convenio estatal de seguridad con alzas de 16 puntos porcentuales en cuatro años. “6%, 4%, 3% y 3%”, enumera Salva. “Está muy bien, pero muchos convenios, la mayoría, siguen bloqueados”, apuntan los sindicalistas.

Una temporera muerta en Huelva

Este lunes ha tenido lugar un accidente de trabajo en Huelva, con el siniestro a primera hora de la mañana de un autobús que ha volcado en el término municipal de Almonte y que se ha saldado con la muerte de una trabajadora temporera y otras 25 heridas, siete de ellas con pronóstico muy grave. La siniestralidad laboral aumenta en los últimos años, una de las lacras más silentes en el ámbito laboral, con más muertes y personas heridas fruto de su trabajo.

“Mi solidaridad con la temporera fallecida, nuestro pésame y nuestro cariño”, ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, antes de la marcha de la capital. “Esta trabajadora representa todo por lo que salimos este Primero de Mayo”, ha subrayado Paloma López, secretaria general de CCOO en Madrid.

Este Primero de Mayo las centrales de trabajadores más representativas pretenden mandar un mensaje a las patronales de empresarios, encabezadas por la CEOE, han explicado a primera hora de la mañana Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, líder de UGT.

“Es el momento de dar un golpe en la mesa y mandar un mensaje inequívoco” a la CEOE, ha sostenido Unai Sordo, que ha reiterado la importancia de un gran acuerdo de salarios en el marco del AENC (acuerdo estatal de negociación colectiva), que no se renovó el año pasado. “España crece se acumula riqueza y hay que repartirla por la vía de los convenios”, ha defendido Álvarez. Los secretarios generales de CCOO y de UGT firman este lunes artículos en elDiario.es con sus reivindicaciones en este Primero de Mayo.

Aviso a la CEOE de “conflicto garantizado”

Los líderes sindicales exigen a los empresarios negociar con agilidad el gran acuerdo de salarios del AENC, para el que la patronal no ha presentado siquiera una propuesta todavía. Aunque no físicamente, “la CEOE ha dado un portazo a las negociaciones”, ha valorado Pepe Álvarez: “Hacemos propuesta y no hay respuesta”, ha criticado, “esa es la situación que tenemos”.

Si no hay avances en las próximas semanas, “el escenario de conflicto está garantizado y los sindicatos lo vamos a promover”, ha avisado Unai Sordo. Como advirtieron en una rueda de prensa hace unos días, los dirigentes de CCOO y UGT han amenazado a la organización que dirige Antonio Garamendi del auge de las movilizaciones en el país, que ya crecieron el año pasado.

Ahora, en lugar de huelgas y protestas en el marco de cada convenio colectivo, los sindicatos mayoritarios plantean aunar fuerzas con movilizaciones que sumen las demandas de varios convenios a la vez, que intensifiquen el pulso de los trabajadores frente a las patronales.

“En el mes de mayo esto debe estar resuelto”, ha defendido Pepe Álvarez sobre el plazo de los sindicatos para llegar a un acuerdo en el AENC. El horizonte que ha señalado CCOO ha sido “antes del verano”, con la amenaza de disparar las movilizaciones “en otoño”, ha dicho Unai Sordo.

Los sindicatos insisten en que el conflicto creciente no es “lo deseable” de cara a los alrededor de 1.300 convenios colectivos por negociar este año, por lo que emplazan a los empresarios a negociar y sacar adelante un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo a las plantillas. Una reivindicación que consideran “justa”, pero además clave para la economía “y el interés general del país”, para que no se resienta el consumo interno- de la mayoría de la población.

Afianzar las conquistas de los últimos años

La reforma laboral y la de pensiones acordadas con el Gobierno de coalición, que pusieron fin a recortes de la pasada legislatura del PP y abordan problemas estructurales como la alta temporalidad del empleo, también figuran en el telón de fondo de este Primero de Mayo. En este caso, como ejemplo de victorias para ambas centrales mayoritarias, que reivindican también su papel en la reconquista de derechos laborales y el poder del diálogo social para lograrlas.

“Nadie cuestiona que la reforma laboral ha sido un éxito”, ha destacado Pepe Álvarez este lunes, norma que ha desplomado el trabajo temporal a mínimos históricos. “Tenemos que consolidar los logros de los últimos años”, ha insistido Álvarez de cara a este 2023 marcado por procesos electorales. “Que los partidos no nos tomen el pelo, que hablen de lo que van a hacer”, ha sostenido el líder de UGT, por ejemplo respecto a la ley de vivienda y otras necesidades de la población trabajadora.

Unai Sordo ha destacado que las políticas que defienden los sindicatos, como el aumento del salario mínimo, los ERTE o el apoyo a los más vulnerables y la lucha contra la desigualdad, han prosperado en los últimos años de la mano del diálogo social y en un contexto de crecimiento del empleo.

“Hemos conseguido que la visión de los sindicatos esté dando mejores resultados que viejas recetas ante las crisis, como facilitar los despidos, la precariedad”, ha destacado el dirigente de CCOO. “La desigualdad no solo es injusta, sino que es profundamente ineficaz”, Ha destacado Sordo.