Ultimátum de CCOO y UGT a la patronal: pacto salarial ya o dispararán las movilizaciones tras el Primero de Mayo

Se acaba la paciencia de los sindicatos mayoritarios en la negociación salarial. CCOO y UGT han avisado este jueves a la CEOE de que, o presenta ya una propuesta para un pacto estatal de subida de salarios (AENC) y avanza en la negociación antes del Primero de Mayo, o harán estallar movilizaciones a partir de la segunda mitad de año. Un auge de las protestas que, si el año pasado se centró de manera diferenciada en cada convenio, en esta ocasión se plantea subir un escalón más, con movilizaciones paralelas en varias sectores con el convenio colectivo en disputa.

La patronal se resiste a subir salarios mientras los beneficios empresariales no paran de crecer

Más

La negociación para el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que no se renovó el año pasado, no logra “avances” significativos en la materia central en estos momentos de crisis inflacionista: los salarios. Los empresarios no han presentado aun siquiera una propuesta, han criticado los dirigentes sindicales, pese a que se habían emplazado a la vuelta de Semana Santa para ello.

“Tienen mucha cara”, ha cargado Unai Sordo, secretario general de CCOO, contra los empresarios y las resistencias de la patronal CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, a negociar aumentos de salarios y abordar el debate incluso según la macha económica de los sectores, como solían demandar. “Es cinismo, la patronal tienen aversión a la transparencia de los datos económicos porque se les cae el discurso, no están repartiendo los beneficios”, ha añadido Sordo.

Pepe Álvarez, líder de UGT, directamente ha hablado de “usura” y “avaricia” empresarial a través del auge de beneficios gracias a la inflación, sin repartir parte de esas ganancias a los trabajadores y trabajadoras a través de sus salarios. “Esos beneficios de usura no solo aumentan a cuenta de los trabajadores”, ha advertido Álvarez, sino también de los pequeños autónomos y empresas que no pueden competir con las grandes compañías y multinacionales que están engordando sus márgenes.

Primero de Mayo, punto de inflexión

Ante esta situación, los sindicatos mayoritarios han dado un ultimátum a la CEOE para que presente en los “próximos días” una propuesta y se siente realmente a negociar. “El diálogo no es juntarse para hablar, va de negociar y de hacer propuestas serias”, ha insistido Sordo. “Por parte de la CEOE, la paciencia se ha acabado”, ha añadido el líder de CCOO.

“No damos por cerrado el ciclo de negociación con la AENC”, ha sostenido Pepe Álvarez, con la oportunidad aún de las empresas en las próximas semanas de negociar. “Pero esto se acaba”, ha advertido con el horizonte del Primero de Mayo, para cuando los sindicatos exigen que la negociación estatal haya avanzado o la cerrarán sin acuerdo.

CCOO y UGT insisten en que no pueden “estirar el chicle” del pacto estatal si una de las dos partes, la patronal, no negocia realmente. “No puede ser un placebo”, ha criticado Sordo.

De llegar a este escenario, los sindicatos han avisado a la CEOE que volcarán a las plantillas a las calles y a la movilización, aunando varios conflictos sectoriales en acciones conjuntas y más masivas, aunque no han querido detallar mucho cómo se desarrollarían estas.

“Si no hay avances, vamos evidentemente a ir a un proceso intenso de movilización en la segunda parte del año porque no vamos a tolerar que los salarios paguen la crisis de precios”, ha amenazado Unai Sordo. En la misma línea, Pepe Álvarez ha subrayado que “las movilizaciones se sabe cómo empieza, pero no cómo acaban”, con la imagen de ejemplo de Francia y el conflicto de las pensiones, por lo que ha pedido “responsabilidad” a la CEOE.

Además, el Primero de Mayo los sindicatos mayoritarios llamarán al voto de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones autonómicas y municipales, han destacado Sordo y Álvarez, donde las clases trabajadoras se “juegan mucho” en cuestiones clave como la vivienda.