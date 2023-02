Los Mossos apuntan al 'bullying' como una de las posibles causas del suicidio de Sallent (Barcelona)

Algunas fuentes indirectas han asegurado que una de las gemelas implicadas en este suceso aseguró a su entorno ser un hombre y pidió ser llamado ‘Iván’. elDiario.es, sin embargo, no ha podido confirmar todavía este aspecto, ya que su entorno más cercano no se ha pronunciado al respecto. Por esto se ha optado de momento por referirse a las implicadas como “las gemelas”, sin perjuicio de que el género de una de ellas pueda modificarse en esta y futuras informaciones en caso de poder confirmarlo.

Los Mossos d'Esquadra apuntan a que el suicidio de la menor de 12 años que el pasado martes saltó por el balcón de su casa en Sallent (Barcelona) junto a su hermana gemela, que continúa grave, se pudo deber a causas multifactoriales, entre ellas problemas por la identidad de género y el acoso escolar.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, los Mossos remitieron el viernes al juzgado de Manresa (Barcelona) su primer atestado sobre este caso, en el que subrayan que todos los indicios apuntan a que se trató de un suicidio, pero todavía no detallan las causas concretas.

De hecho, según las fuentes, los investigadores trabajan con la hipótesis de que podría haber un cúmulo de circunstancias que las llevaron a esta situación límite, entre ellas que sufrieran acoso escolar o los problemas vinculados a la identidad de género de la persona fallecida, que presuntamente había pedido a su entorno que la llamaran Iván. De hecho, el Observatorio contra la Homofobia de Catalunya (OCH) ha calificado de “asesinato social” la muerte.

En el marco de su investigación, los Mossos han tomado declaración a familiares de las gemelas, a su entorno, a sus amigos y a los responsables del Instituto en el que estudiaban, para tratar de aclarar lo ocurrido. Los agentes también indagan, entre otros aspectos, si las menores, de origen argentino y que residían junto a sus padres en Sallent desde hace unos dos años, tenían problemas de integración.

Según las fuentes consultadas, todo apunta a que fue la gemela que presuntamente se hacía llamar Iván la que tomó la iniciativa para acabar con su vida saltado por el balcón desde un tercer piso, mientras que su hermana, que permanece herida grave en el hospital, saltó como muestra de solidaridad.

La consellería de Educación de la Generalitat, que en un primer momento descartó el acoso escolar como causa del suicidio, dio el viernes marcha atrás y reconoció que todas las hipótesis siguen abiertas, por lo que ha activado a los técnicos de la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV) para abordar el asunto.

Según Educación, el centro escolar donde estudiaban las dos personas implicadas no había detectado ninguna problemática específica de acoso escolar, aunque había dado apoyo psicológico y de orientación a las alumnas desde inicio de curso.

El Govern investiga por qué no se activaron los protocolos

La secretaria de Transformación Educativa, Núria Mora, ha apuntado este sábado que cuando hay indicios de acoso escolar u otros problemas, los centros educativos tienen que activar el protocolo correspondiente. “Lo que se comunicó primero fue el conocimiento de que el instituto no había activado ningún protocolo. No sabemos el motivo de esta no activación”, ha explicado Mora en declaraciones a Rac 1, antes de indicar que se están investigando las razones para no haberlos activado. “Desconocemos si es que no se tenían los datos, si no se sabía o el centro no lo valoró”, ha añadido.

“Trabajaremos con el centro y detectaremos qué ha sido la motivación de hacer o no hacer”, ha continuado Mora, que ha recordado que la víctima había manifestado en un ámbito muy privado que quería hacer un cambio de género, pero no lo había hecho abiertamente en la comunidad educativa.

Además, también ha subrayado que se hacía un acompañamiento por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento y que estaba activada la atención psicológica. En este sentido, ha remarcado también que este tipo de casos son “multifactoriales”, porque los alumnos están en los centros educativos unas horas en el día, pero también hay otros ámbitos, como las actividades extraescolares o los teléfonos móviles.