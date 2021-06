Catalunya pone en marcha una 'app' para denunciar casos de acoso escolar

El Departamento de Educación catalán pone en marcha este lunes una nueva aplicación web para poder denunciar violencias en la escuela. Así lo anunció este domingo el nuevo conseller, Josep González-Cambray, en una entrevista en RAC1, donde explicó que en los últimos dos meses se han presentando 183 denuncias por violencias en el entorno escolar, la mayoría de casos de acoso entre compañeros.

González-Cambray remarcó que la violencia en la escuela es "una realidad que existe y hay que erradicar". A partir de ahora, cualquier persona podrá presentar una denuncia en la web, y luego se hará seguimiento para recoger información "lo antes posible".

Sobre la pandemia, el conseller afirmó que es "probable" que el próximo curso no sean necesarias las mascarillas. En todo caso, anticipó que se flexibilizarán medidas, como no tomar la temperatura, y que sobre las mascarillas se tomará una decisión general. Ahora, en todo caso, no es necesario que los centros sepan si el primer día habrá mascarilla o no, apuntó González-Cambray, que remarcó que cuando Salud tome una decisión, se comunicará.

"Estoy convencido de que durante el curso que viene podremos ir dejando las mascarillas. Esperamos poder retirarlas durante el curso", indicó.

El responsable de Educación aseguró que durante este curso se ha estado "a la altura" y se ha podido demostrar que las escuelas no eran foco de contagio. "Sólo reflejan el virus, como está en la comunidad", dijo. González-Cambray no quiso precisar si es necesario o no vacunar a los adolescentes, y dijo que la decisión es de las autoridades sanitarias. "Estaremos atentos", ha apuntado, remarcando que si se han podido hacer PCR en las escuelas, también se podría vacunar, si es necesario.