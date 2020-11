Mossos y policía local reforzarán la vigilancia en las terrazas para que se cumplan las medidas de seguridad

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de los municipios catalanes reforzarán los controles sobre las terrazas para que se cumplan las medidas de seguridad decretadas por el Govern. 48 horas después de que se reabriera la restauración en Catalunya, las imágenes de grupos numerosos en mesas y la falta de distancia en algunos locales han empujado al Procicat -el órgano que toma las decisiones sobre la pandemia- a redoblar los controles en estos espacios.

Mossos y policías locales llevarán a cabo "dispositivos especiales de patrullaje y control" en los locales de restauración, especialmente en las terrazas, con una "voluntad didáctica y de sensibilización" aunque el Procicat ha anunciado que se sancionarán las actuaciones que vayan en contra de la propagación del coronavirus. En la actualización de su plan sectorial, este organismo reconoce que la mayoría de locales cumple con lo indicado pero también insta a la población a "no bajar la guardia" y recuerda que la restauración es un entorno que requiere "especial atención".

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, lamentó el martes que había visto imágenes de locales con grupos de 10 personas y mesas juntas. "La mayoría cumple, pero por el bien de todos seamos conscientes y cumplamos la norma", requirió Sàmper.

Veig algunes notícies sobre la reobertura de terrasses de bars i restaurants amb imatges d’alguns locals amb grups de 10 persones, taules juntes...la majoria compleix, però pel bé de tothom i per poder mantenir la reobertura de la restauració, siguem conscients i complim la norma — Miquel Sàmper (@miquel_samper) November 24, 2020

El Govern recuerda que el máximo en grupos tanto en mesas interiores como exteriores debe ser de cuatro personas y que entre ellas debe haber un metro de distancia, con la excepción de las que vivan en una única burbuja de convivencia. "Las mesas de medida inferior a un metro cuadrado no permiten una ocupación de cuatro personas no convivientes", recuerda el Procicat en la actualización de su normativa para la restauración. También insiste en que entre las mesas de distintos comensales debe haber una distancia de dos metros, una separación que muchos locales de Barcelona no han cumplido durante estos dos primeros días de desescalada.

Sobre las terrazas que disponen de elementos para proteger del frío, el Procicat recuerda que debe haber al menos dos lados sin estar cerrados y recuerda que si en estos recintos no se puede guardar una distancia de dos metros con los fumadores no se deberá permitir el consumo de tabaco.