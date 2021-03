El nuevo Parlament será el más paritario de la historia y enviará a Vox a los despachos de la buhardilla

La XIII legislatura catalana nacerá este viernes, cuando se constituya por primera vez el Parlament surgido de las elecciones del pasado 14 de febrero. Será el hemiciclo más paritario de la historia, con un 47,4% de mujeres, una presencia femenina que se espera extender al conjunto de órganos parlamentarios, incluida la Mesa que se vota el mismo día de la constitución de la Cámara, y también en las presidencias y mesas de las comisiones, que deben ir formándose. Esta será también la legislatura del desembarco de Vox en las instituciones catalanas. Una llegada que, por el momento, ha quedado deslucida después de que se les haya asignado los despachos de la buhardilla de la Cámara, una zona aislada y poco demandada.

Más allá de la ubicación de Vox, entre los grupos grandes el reparto de despachos se ha hecho en función de los resultados: el PSC se quedará con las estancias de Ciudadanos en la última legislatura, mientras que ERC ocupará los despachos que hasta ahora pertenecían a Junts. La irrupción de la extrema derecha en la vida parlamentaria catalana ha supuesto que la mayoría de las formaciones, tanto las de izquierdas como las independentistas, estén buscando fórmulas para minimizar la presencia del grupo de Ignacio Garriga en puestos de responsabilidad. Se espera que Vox no tenga asiento en la Mesa ni tampoco pueda acceder a presidencias de comisiones.

En esta legislatura habrá 64 escaños que tendrán el nombre de una mujer, muy lejos de las 7 que entraron en el primer Parlament que se formó en 1980 tras la recuperación de la democracia. En aquella primera etapa además ninguna diputada formó parte de la Mesa, que fue presidida por Heribert Barrera (ERC). La entrada en la primera mujer en un puesto de alta responsabilidad parlamentaria en Catalunya ocurrió en 1984, cuando Flora Sanabra (CiU) accedió como secretaria tercera. No sería hasta el año 1999 cuando una mujer consiguió el cargo de vicepresidenta, en su caso segunda, un puesto que ocupó la diputada del PP, Dolors Montserrat, madre de la hoy eurodiputada con el mismo nombre. Finalmente, en 2010, llegaría la primera presidenta del Parlament con Nuria De Gispert (CiU).

A menos de 48 horas de abrirse la primera sesión, es un incógnita quién presidirá el Parlament. Por el momento la CUP ha presentado al diputado por Lleida Pau Juvillà, que de entrada cuenta también con el respaldo de ERC, pero ambos grupos se mantienen en negociaciones con Junts, que también aspira a obtener la presidencia. Estos sin embargo no han desvelado aún el nombre de la persona a la que proponen, pese a la insistencia de ERC y la CUP. También el PSC ha hecho su propia propuesta, con el nombre de Eva Granados, que podría alzarse como vencedora si los independentistas no alcanzan un acuerdo y votan por separado.

Antes de votar la Mesa definitiva se constituirá el primer órgano temporal, la mesa de edad, a la que subirá el diputado de ERC Ernest Maragall, como representante de más edad, y Alberto Tarradas (Vox) y David González (PSC), por ser los más jóvenes, con 24 y 26 años respectivamente.

Si bien los despachos están asignados desde la semana pasada, aún no se ha repartido es la posición definitiva en la que se sentará cada grupo en el hemiciclo. Un asunto que en otras legislaturas era de gran interés pero que en esta, marcada por la pandemia, ha quedado en segundo plano por los plenos telemáticos o en los que comparecen solo unos pocos representantes de cada formación. Sin embargo, en el primer pleno, el de constitución, sí es necesario que acudan todos los nuevos diputados, por lo que uno de los patios del edificio ha sido adecuado para acoger la ceremonia guardando la distancia entre los 135 diputados y el resto de medidas de seguridad.

El Parlament ha repartido esta semana una guía infográfica entre los diputados en la que se señala cómo se sentará cada grupo. La entrada también se hará en orden de tamaño, comenzando a llenarse el espacio desde adelante y desde la derecha. Allí se sentará el PSC, que será el primer grupo en entrar, a las 9 en punto. Les seguirán ERC, que se sentará adelante y en el centro, y después Junts, adelante y a la izquierda. Una vez acomodados los tres grupos mayores, continuará el resto en el mismo orden. Antes de las 10 horas deben haber tomado asiento los 135 diputados para iniciar la ceremonia.

Además de la presidencia del Parlament, este viernes habrá otras dos votaciones: para elegir a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios. Las tres elecciones se realizan escribiendo nombres en una papeleta y se reparten los cargos que haya en juego entre los más votados. Una fórmula que prima el pacto y la distribución equilibrada de cargos entre bloques. Una vez se elija la nueva Mesa, el nuevo presidente o presidenta tendrá hasta el día 26 de marzo para proponer al candidato a la presidencia de la Generalitat y celebrar el primer debate de investidura.

Los independentistas aspiran a obtener hasta cinco de los siete asientos de la Mesa

El sistema de votación para elegir los puestos de la Mesa privilegia mucho los pactos entre bloques amplios. Por eso, dada la composición de las últimas elecciones, si los independentistas coordinan sus 74 votos podrían obtener hasta cinco asientos de los siete que tiene la Mesa. En concreto, el bloque formado por ERC, Junts y la CUP podría tener la presidencia, la vicepresidencia primera y hasta tres secretarías. Mientras, los socialistas tienen asegurada la vicepresidencia segunda y una secretaría.

Para arrebatar un tercer asiento al independentismo, el PSC debería coordinar sus votos o bien con Vox, algo que ya han anunciado que no pasará, o bien formar un bloque que sume a los 'comuns' con Ciudadanos y el PSC. Una fórmula, esta última, que a priori no satisface a ninguno de los participantes. De ser incompatible, finalmente el bloque no independentista quedaría en la Mesa con mucha menor representación de la obtenida en las urnas.