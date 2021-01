Los partidos mantienen sus líneas rojas sobre pactos postelectorales en el segundo debate del 14F

Los partidos en liza en las elecciones catalanas han mantenido sus respectivas líneas rojas de cara a los pactos necesarios tras el 14F. Pese a que todos los sondeos indican que para alcanzar la Generalitat será necesario el acuerdo entre dos o más fuerzas políticas, el segundo debate de campaña, celebrado este domingo en TVE, tampoco ha clarificado la política de pactos. Todos los partidos asumen que ninguno tendrá mayoría absoluta, pero se siguen imponiendo los vetos cruzados.

Ciudadanos y PP han querido atar corto al candidato del PSC, Salvador Illa, augurando que los socialistas volverán a formar un Govern tripartito junto a 'comuns' y ERC si dan los números pese al rechazo continuado del PSC a cualquier tipo de acuerdo con los independentistas. Tanto Illa como el candidato de ERC, Pere Aragonès, han mantenido los vetos cruzados entre socialistas y republicanos. El exministro de Sanidad también ha desoído la oferta del candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, para gobernar juntos.

"No llegaremos a ningún acuerdo con el PSC porque defendemos modelos opuestos, ellos el 155 y nosotros la república", ha insistido Aragonès. Por su lado, Illa ha llamado a "la mayoría que quiere pasar página" del Govern independentista para que apoye al PSC y liderar así "un gobierno de cambio nítidamente progresista". Aragonès ha propuesto a Illa un cara a cara para confrontar "modelos de país", a lo que Illa ha evitado dar una respuesta clara y ha asegurado que está dispuesto a "hablar con quien sea de lo que sea"

En el campo independentista, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha insistido en que su única opción es un Govern nítidamente soberanista junto a ERC y la CUP del que no pueden formar parte los 'comuns', que a su vez han rechazado el Ejecutivo de amplio espectro –de Catalunya en Comú hasta el PDeCAT, pasando por la CUP y Junts– que propugnan los de Pere Aragonès. El candidato de ERC lo ha definido como un Govern "de vía ancha y mayoría republicana", y ha garantizado a la líder de los 'comuns', Jéssica Albiach, de que no habrá consellers "xenófobos", en referencia a algunos candidatos de Junts. Borràs se ha erigido en "garantía" de que no habrá un nuevo tripartito.

Illa y Aragonès se han enzarzado a cuenta de los fondos europeos para la recuperación. El candidato de ERC ha reprochado al socialista convocar a reuniones "que no sirven para nada" a las autonomías, mientras Illa ha replicado que para los republicanos "el problema siempre es de los otros" y ha pedido "proyectos viables y serios". "Yo no externalizo responsabilidades, quiero que este país las asuma todas, por eso soy independentista", ha contestado Aragonès.

En materia sanitaria y económica, Illa y Aragonès han sido los candidatos que han recibido más ataques de sus contrincantes por la gestión sanitaria y económica de la pandemia. La candidata de los 'comuns', Jéssica Albiach, ha afeado el "triunfalismo" de Aragonès en el balance de la actuación de la Generalitat de la pandemia, mientra que la líder del PDeCAT, Àngels Chacón, ha criticado al Govern "dividido y desbordado" de JxCat y ERC por "no escuchar a los sectores sanitarios ni económicos".

"El nivel de incompetencia del Gobierno ha sido palmario y la gestión del Govern ha sido absolutamente desastrosa", ha dicho el candidato del PP, Alejandro Fernández, un diagnóstico similar al realizado por Carlos Carrizosa (Ciudadanos) e Ignacio Garriga (Vox). "En Catalunya hemos estado abandonados de la mano de Dios en esta pandemia", ha dicho Carrizosa. "Vox destinará el dinero que despilfarran los separatistas y la izquierda a las mascarillas", ha lanzado Garriga.

"Van todos contra mí, un poco de humildad y empatía que no estamos tan mal", ha zanjado Illa, que ha pedido "unidad con España y con Europa" para afrontar el proceso de vacunación. Aragonès ha reivindicado que la Generalitat ha contratado a 12.500 trabajadores sanitarios. Desde la CUP, el candidato Carles Riera ha hecho una enmienda a la totalidad del resto de partidos: "Es alucinante que todos los partidos con responsabilidades de gobierno se tiren los platos a la cabeza".

Mismo disenso ha suscitado el proceso soberanista: Illa ha reclamado diálogo dentro de la ley, Borràs ha cargado contra "la falta de cultura democrática de España", Riera ha abogado por la independencia de los Països Catalans, Aragonès ha reivindicado un referéndum y la amnistía a los presos, Fernández se ha referido al procés como "delirio separatista" y Carrizosa ha acusado a los independentistas de "hispanofobia".

En el debate, los representantes de Junts, ERC y la CUP han intervenido solo en lengua catalana. Los partidos han reaccionado así al malestar de los trabajadores de la televisión pública en Catalunya, que han lamentado en un manifiesto que el debate de los comicios se emita por primera vez solo en castellano y que el moderador escogido no sea de RTVE Catalunya.