Amnistía Internacional denuncia el "desinterés" y la "obstrucción" de la Fiscalía para investigar las cargas del 1-O

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves el "desinterés", la "obstrucción" y la "falta de colaboración" de la Fiscalía para investigar las lesiones provocadas por las cargas policiales del 1-O. En un informe, la ONG acusa al ministerio público de "incumplir su papel de impulsar las investigaciones" sobre el "uso excesivo" de la fuerza policial para impedir la votación.

La ONG se centra en el papel de la Fiscalía en la investigación abierta por el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que recibió más de 200 denuncias de ciudadanos lesionados el 1-O. "Desde el principio de las actuaciones judiciales, la Fiscalía ha buscado rebajar la importancia de lo ocurrido el 1 de octubre", valora AI. La organización lamenta en especial el rechazo del ministerio público al ofrecimiento de acciones a todos los lesionados que realizó el juzgado y el aval a las cargas policiales porque los heridos sólo fueron el 0,037% de los votantes del 1-O.

A criterio de AI, la Fiscalía "no está llevando a cabo acciones tendentes a esclarecer las actuaciones llevadas acabo por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino más bien otro tipo de acciones tendentes a la descalificación de las denuncias o la obstrucción de diligencias mostrando una faltade interés en el proceso". La actitud de la Fiscalía, añade la ONG, "dificulta que se llegue al esclarecimiento de los hechos" por parte delas autoridades judiciales.

Como ya hicieron la acusación particular del herido por bala de goma del 1-O que ejerce el centro Irídia y la popular del Ayuntamiento de Barcelona, Amnistía afea a la Fiscalía que no estuviera presente en la declaración de los primeros testigos del caso que comparecieron ante el juez. El fiscal no está obligado a acudir a las testificales, pero si no asiste no puede preguntar a los testigos. Por todo ello, AI pide a la Fiscalía "cambiar radicalmente la actitud mostrada hasta ahora y adoptar un rol proactivo en los procedimientos judiciales".

Por otro lado, Amnistía Internacional reclama al ministerio del Interior realizar "investigaciones internas" para determinar las diferentes responsabilidades en las líneas de mando que participaron en el dispositivo del 1-O y evaluar así "las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que esas violaciones no se repitan".

Además, la ONG insta a Interior a retirar y suspender el uso de las balas de goma que se emplean como material antidisturbios, tal y como ya han hecho los Mossos d'Esquadra, porque "resultan altamente imprecisas" y conllevan "un alto riesgo de golpear partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos, o incluso golpear a otras personas que no sean el objetivo".