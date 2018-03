Arrimadas fracasa en su intento de que el Parlament reclame la dimisión de Torrent

Ciutadans solo ha convencido este miércoles a los diputados del PP para reclamar desde el Parlament la dimisión de su presidente, Roger Torrent. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha fracasado en su intento de que el pleno aprobara una propuesta de resolución no vinculante, instando al cese de Torrent por lo que considera un ejercicio de sus funciones "de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas".

La diputada del PSC Eva Granados ha coincidido en parte con la propuesta asegurando que Torrent podría ejercer de forma más adecuada sus competencias, algo que, según ha recordado, su grupo ya le ha trasladado en diversas ocasiones. Sin embargo se ha negado a votar a favor de la dimisión al entender que es momento de "apagar el incendio" y no de "echar más gasolina". "Ciudadanos hace mucho diagnóstico pero de soluciones ni una", ha zanjado Granados.

Arrimadas había anunciado la petición de dimisión de Torrent acusándolo de no haber convocado aún el pleno que le reclamaron el pasado 13 de marzo. En su defensa de la iniciativa, Arrimadas ha vuelto a considerar que Torrent no es un presidente neutral, y ha aprovechado para justificar la intervención del autogobierno por la vía del 155. "No ha caído del cielo, ha pasado porque ustedes declararon la independencia y dividieron a la sociedad catalana", ha indicado Arrimadas.

El debate sobre la propuesta de resolución se ha acabado convirtiendo en una sucesión de reproches contra el grupo que lo proponía, Ciutadans, a quien tanto los grupos independentistas como PSC y Catalunya en Comú Podem les han tildado de "irresponsables".

"Su propuesta profundiza en la política de bloques. No nos hagan perder el tiempo porque saben que la dimisión de Torrent no se producirá", ha dicho Jéssica Albiach (Catalunya en Comú Podem). Desde JxCat, Marta Madrenas ha asegurado que C's pretende que la mayoría independentista "acepte el candidato a president que proponga Rajoy", y Gerard Gómez del Moral (ERC) ha tildado a los de Arrimadas de "pirómanos". "Hacen broma y titulares fáciles con el sufrimiento", ha criticado. Maria Sirvent (CUP) ha acusado a C's de provocar "fractura social" por oponerse a la inmersión lingüística y "defender la precariedad laboral".

Sólo el PP ha apoyado la iniciativa de Ciutadans. El diputado popular Alejandro Fernández ha pedido a la mayoría independentista evitar la "batasunización" de Catalunya. "Van a tener que asumir que toda solución de futuro para el conflicto de convivencia que vivimos actualmente pasa por tres principios: todos tenemos identidad, sentimientos y dignidad", ha aseverado.

Además del punto sobre la dimisión de Torrent, Ciutadans presentaba diversos puntos llamando al pleno a condenar "las inadmisibles declaraciones de persona non grata" en municipios, o defendiendo que "el futuro Govern de la Generalitat trabaje desde el respeto pleno a la legalidad estatutaria". Ninguno de las propuestas de la formación han sido aprobadas al ser rechazadas en bloque por las fuerzas independentistas.