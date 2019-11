El juez constata que ningún cuerpo policial logró impedir el 1-O y exculpa a cuatro mandos de los Mossos de facilitar la votación

Carpetazo definitivo a la investigación contra cuatro mandos de los Mossos d'Esquadra de Lleida por presuntamente facilitar el 1-O. La Audiencia de Lleida ha confirmado la decisión del juez instructor de archivar la causa contra el comisario jefe de la región, el subjefe en funciones y dos inspectores responsables de la sala regional y de la coordinación de efectivos, en contra del criterio de la Fiscalía, que reclamaba seguir con la investigación.

En un auto, la Audiencia de Lleida descarta que haya suficientes indicios para sostener que los mandos desobedecieran la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Mossos, Policía y Guardia Civil para impedir el referéndum. De hecho, los togados destacan que no se realizaron las reuniones de coordinación previstas entre los tres cuerpos en la provincia y que ninguno de ellos "logró finalmente por dar debido cumplimiento al auto del TSJC" para requisar urnas y papeletas y cerrar los colegios.

De la investigación de casi dos años contra los cuatro mandos, continúa la Audiencia, no existen indicios suficientes para poder sostener que su conducta buscara "desobedecer" la orden del TSJC. En primer lugar, porque todos ellos "no tuvieron poder de dirección o control sobre la configuración del dispositivo policial de actuación". Además, abundan los magistrados, no está acreditado que los cuatro mandos actuaran al margen de las órdenes que se cursaron desde el centro de mando de los Mossos en Barcelona, que prohibían a la pareja de policías que acudió a cada punto de votación emplear la fuerza en caso de grandes concentraciones de personas para no alterar la "convivencia ciudadana".

"No puede negarse –concluyen los magistrados– que la actuación policial no resultó efectiva ni sirvió para lograr dar cumplimiento al auto dictado por el TSJC, pues al final de la jornada fueron pocos los centros de votación que se cerraron por parte de los Mossos, siendo insuficiente el operativo de actuación diseñado y los efectivos con los que contaba el cuerpo policial". Sin embargo, puntualizan los jueces, ninguno de los cuatro mandos investigados participó en el diseño del operativo, por lo que no pueden ser responsables del mismo ya que solo lo intentaron ejecutar.

Por todo ello los togados califican de "endeble" e "insuficiente" las tesis de la Fiscalía, que quería seguir investigando a los cuatro mossos porque argumentaba que su actuación fue "intencionadamente defectuosa" para incumplir el auto del TSJC y que además los Mossos realizaron seguimientos a la Guardia Civil y Policía Nacional para "torpedear" el cumplimiento de la resolución judicial.

Sobre estos supuestos seguimientos, la Audiencia de Lleida constata que no se realizaron "de manera oculta o secreta", sino que fueron vehículos logotipados de los Mossos los que estacionaron frente a la comandancia de la Guardia Civil de Lleida. Los magistrados enmarcan esta actuación en el dispositivo que tenían los Mossos para proteger sedes de edificios públicos, entre ellos las comisarías de Policía Nacional y de Guardia Civil.

La de Lleida era una de las investigaciones que permanecían abiertas contra agentes de la policía catalana por presuntamente facilitar el 1-O. En un juzgado de Cornellà permanece imputada la antigua cúpula de los Mossos, mientras que en Sabadell está investigada la actual número dos del cuerpo, la comisaria Cristina Manresa.