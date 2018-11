Ciudadanos no llevará a Catalunya el autobús contra los indultos a independentistas

El autobús contra los indultos a los políticos independentistas que este miércoles ha estacionado Ciudadanos ante el Congreso no tiene parada prevista en Catalunya. Según han explicado fuentes de la formación, la campaña se circunscribirá únicamente a Madrid, pese a que el vehículo exhibe las fotos del expresident y exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ambos procesados por rebelión por la declaración de independencia de octubre pasado.

El autobús circula desde este lunes y durante cinco días recorrerá diferentes puntos de la capital, con el objetivo de animar la manifestación que este sábado la plataforma del partido, España Ciudadana, tiene previsto realizar en la Plaza de Isabel II de Madrid. La concentración estará dedicada, por un lado, a reclamar elecciones generales a Pedro Sánchez y, por otro, a oponerse a unos indultos que según afirma Ciudadanos el Gobierno podría otorgar a los presos del 'procés'.

Fuentes de la formación explican que el autobús simplemente no saldrá de Madrid porque el acto que quieren promocionar es en esa ciudad. Ciudadanos se ha agarrado a la campaña contra los supuestos indultos como una de sus bazas en el terreno nacional y también en el escenario andaluz, donde están en plena campaña electoral. Este martes el Congreso votó una moción de la formación que reclamaba al Gobierno no conceder indultos a los independentistas, que no obtuvo mayoría.

A partir de ese previsto fracaso, la formación de Albert Rivera ha combinado la campaña de calle con el autobús y las declaraciones encendidas desde el Congreso. Este mismo miércoles, Rivera ha acusado al presidente Sánchez de pretender "formar una mayoría política a cambio de indultos". Mientras, su candidato en Andalucía, Juan Marín, recordaba en un acto: "El PSOE de la señora Díaz votó ayer en el Congreso en contra de prohibir los indultos a los que han dado un golpe a nuestra democracia en Catalunya y hablan mal de los andaluces.

Sin embargo, el partido no está poniendo el acento en el terreno catalán con el tema de los indultos. Y eso pese al antecedente de la campaña electoral catalana del pasado diciembre, cuando el líder del PSC Miquel Iceta habló en un mitin electoral de posibles indultos y causó malestar en una parte de sus posibles votantes. El propio PSC calculó entonces que aquel error de Iceta había podido costarle unos 100.000 votos. Catalunya vivía entonces el momento de mayor agitación política, con los ánimos más enconados pero, sondeos posteriores han arrojado que hasta el 77% de los electores está en contra de que los independentistas estén en prisión.