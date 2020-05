ERC insta al Gobierno a acabar con el "mando único" para volver a apoyar la prórroga del estado de alarma

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha abierto la puerta este lunes a volver a apoyar una nueva prórroga del estado de alarma tras su negativa de la semana pasada, que obligó al Gobierno a pactar el apoyo de Ciudadanos. Entre las condiciones para negociar que han fijado los republicanos destaca la petición al Ejecutivo para acabar con el "mando único" y permitir que la Generalitat pueda gestionar el desconfinamento, según ha avanzado la secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta.

Además de la descentralización de la desescalada, Vilalta ha pedido al Gobierno que apruebe un permiso retribuible para familias con menores a cargo para "garantizar la conciliación" y que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a afrontar las consecuencias económicas de la COVID-19.

Al margen de la negociación para volver a apoyar el estado de alarma, Vilalta ha reclamado "retomar" la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno por videoconferencia o presencialmente cuando la desescalada lo permita. Según Vilalta, la mesa es un compromiso de legislatura "y tiene que volver a reunirse lo antes posible" durante las siguientes fases de desconfinamiento.

Vilalta ha indicado que Esquerra no se plantea facilitar ninguna prórroga más del decreto de estado de alarma "si no hay un cambio" desde el Gobierno en la gestión de la crisis. La dirigente republicana ha considerado lógico que haya una "coordinación" por parte del Gobierno del Estado, pero ha advertido de que "coordinar y cogobernar no significa centralizar e imponer", y esto último es algo que no sólo lo critica este partido o el gobierno catalán, sino también comunidades gobernadas por el PSOE.

La portavoz republicana ha indicado que su partido "no cederá al chantaje" ni adoptará una posición de "servilismo", por mucho que el Gobierno de PSOE-UP "diga que es progresista", si bien no desea que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pueda virar hacia la derecha" y dependa de los votos de Ciudadanos (Cs).

Según Vilalta, "la dicotomía entre estado de alarma y caos no es cierta", sino que "hay alternativas" para gestionar la crisis de forma adecuada, mediante decretos y adoptando decisiones acordadas conjuntamente con las comunidades autónomas. "Queremos cambios porque lo que genera caos es, por ejemplo, publicar el sábado por la noche en el BOE las medidas que se tienen que aplicar el lunes", ha afirmado la portavoz de ERC.