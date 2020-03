ERC defiende la actuación de Bosch ante los casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este lunes la actuación del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ante los casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete, Carles Garcias, que fue cesado en enero por este asunto.

En rueda de prensa, ha sostenido que Bosch actuó de forma "contundente" ante estos casos, ya que considera que cesarlo --lo hizo a petición de ERC-- era la medida más definitiva que podía hacer en ese momento.

Según publica el diario 'Ara', cuando se conocieron los casos y ERC le pidió que cesara a Garcias, Bosch tuvo reticencias para hacerlo y planteó reubicarlo en otro cargo de la Conselleria, aunque finalmente lo cesó el 24 de enero.

La defensa de ERC de la actuación de su conseller llegaba en medio de una tormenta política que ha hecho saltar tanto a la oposición como a sus propios socios de Govern, que han exigido explicaciones a través del president de la Generalitat, Quim Torra. El president ha anunciado exigido además al departamento que dirige Bosch que solicite a Función Pública la apertura de un expediente de información reservada.

Desde la oposición, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha pedido "explicaciones completas" al consejero a raíz del caso. En una rueda de prensa, Granados ha instado a Bosch a comparecer y explicar por qué no se activó el protocolo de acoso de la Generalitat y por qué se ha tratado "de esta manera tan vergonzosa y denunciable".

La portavoz socialista ha asegurado que si a lo largo de este lunes Bosch no da explicaciones, la formación pedirá que comparezca en el Parlament. "Es inadmisible que no hayan activado el protocolo del haya silenciado el caso", ha remachado Granados, que ha deseado que este caso no se utilice en el seno del Govern para "continuar la trifulca interna".

También el portavoz de los 'comuns', Joan Mena, ha pedido este lunes una investigación sobre casos de presunto acoso sexual del exjefe de gabinete del conseller de Exteriores. Mena ha defendido la necesidad de lograr un "gran compromiso firme de todas las fuerzas políticas para expulsar el machismo y las agresiones machistas de todas las instituciones y fuerzas democráticas".

Sobre si los 'comuns' disponen de un protocolo ante violencias machistas dentro de su formación, ha destacado que la nueva ejecutiva de CatComú se constituyó hace pocos meses y que esta es "la primera tarea encargada" a la dirección, por lo que pronto tendrán el protocolo listo, ha garantizado.