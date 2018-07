La Generalitat 'cuela' en el orden del día de la comisión bilateral a los presos y el referéndum

La comisión bilateral Estado-Generalitat ya tiene fecha. Será el próximo 1 de agosto, previsiblemente en Barcelona. Este órgano de coordinación entre ambas administraciones hace siete años que no se reúne. Acordar el orden del día no ha sido fácil pero ya se ha llegado a un acuerdo. Entre los 12 puntos que se debatirán la próxima semana destaca el número seis. No se explicita que se trata de abordar la situación de los políticos presos y de la aspiración del independentismo de acordar un referéndum aunque es eso lo que planteará el conseller Ernest Maragall, representante máximo de la Generalitat en esta comisión.

En concreto en este punto y bajo el epígrafe 'consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña' se señala que se refiere a "materia de derechos y libertades" y a "las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político".

Tanto el Gobierno central como el PSOE han insistido en diversas ocasiones en que están dispuestos a buscar una solución política para Catalunya pero rechazan que pueda ser la celebración de un referéndum de autodeterminación. Respecto a la situación de los políticos presos, la respuesta del Ejecutivo sigue limitándose a expresar el respeto por las decisiones judiciales y ello incluye las que tome la Fiscalía General del Estado en relación a las causas abiertas.

Otros puntos

En la comisión bilateral se examinará también un informe sobre la situación de los traspasos pendientes y está previsto hacer un repaso a los recursos competenciales que una y otra administración han elevado al Tribunal Constitucional.

Una de las promesas que Pedro Sánchez ha asumido es la de rebajar este tipo de conflictividad y recuperar algunas de las leyes del ámbito social que aprobó el Parlament en la pasada legislatura y que están suspendidas porque el PP las recurrió ante el Constitucional.

Además, en el encuentro se intercambiará información sobre otros temas sensibles como son el cumplimiento en materia de inversiones de la disposición adicional tercera del Estatuto y se analizará la aplicación de la legislación en ámbitos como la educación o la acción exterior de la Generalitat.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el conseller de A cción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, han sido los encargados de acordar el orden del día.

Batet se ha reunido este jueves de manera informal con la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, otra de sus interlocutoras en el Ejecutivo catalán. Ambas se han visto de manera informal en la sede del ministerio aprovechando que Artadi estaba en Madrid. Fuentes conocedoras del encuentro han calificado el encuentro de cordial.