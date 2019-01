Iceta avanza que los presupuestos contendrán un "gran argumento" para que ERC y PDeCAT los apoyen

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado este miércoles ante su grupo parlamentario que su partido se guarda un as en la manga para convencer a los independentistas de que apoyen los Presupuestos Generales del Estado. Un último "gran argumento" que Iceta no ha querido desvelar pero que será descubierto cuando el Gobierno apruebe el proyecto de ley y lo registre en el Congreso, este mismo viernes.

El líder socialista catalán ha hecho este anuncio en una reunión de su grupo en el Parlament, en el que ha explicado ante sus compañeros de bancada que las cuentas del presidente Pedro Sánchez dispondrán un volumen de inversiones para Catalunya que hará que la comunidad vuelva a ser "tratada con justicia por primera vez en mucho tiempo". Hasta el momento, las únicas cifras conocidas sobre el proyecto presupuestario del Gobierno son las incluidas en el pacto con Podemos, que no detallaba el conjunto de inversiones ni su reparto territorial.

Los números que ERC y PDeCAT verán el próximo viernes hacen que Iceta sea optimista sobre la posibilidad de que se acaben aprobando. Ahora bien, si finalmente el independentismo continuase bloqueando las cuentas en el Congreso, el líder socialista ha reiterado que no se sentará a negociar los presupuestos de la Generalitat, que están en fase de elaboración y necesitan apoyos fuera del independentismo.

Según ha explicado Iceta, esa posición no se debe a un mero "cambio de votos" entre Madrid y Barcelona, sino a que considera que un 'no' a los presupuestos de Sánchez significaría que la Generalitat "renuncia a ampliar sus márgenes presupuestarios", por lo que no tendría sentido que ellos apoyasen luego el proyecto económico de JxCat y ERC. "Primero consigamos más margen y después decidamos cómo lo invertimos", ha resumido.

Además el líder socialista ha asegurado que, una vez se conozca el detalle de los presupuestos, la pelota quedará en el tejado de los independentistas. Estos deberán decidir entre "un gobierno progresista" o un "155 perpetuo", ha asegurado Iceta. En su opinión Sánchez es un presidente convencido "contra viento y marea" a mantener la bandera del diálogo, aunque ha zanjado que lo hará siempre "dentro de la ley".

En el mismo sentido que Iceta y casi de forma paralela se ha expresado el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha avisado este miércoles al independentismo de que no espere gestos "extraparlamentarios" para que el Gobierno coseche su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Los gestos que habrá, ha asegurado Ábalos, serán "en favor de los españoles vivan donde vivan". Habrá mejoras en el presupuesto, pero más allá, gestos extrapresupuestarios no los esperen", ha apostillado el ministro.