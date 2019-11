El Parlament vota una moción de la CUP sobre la autodeterminación después de que el Constitucional ordenase pararla

El Parlament ha votado este martes una moción de la CUP sobre el derecho a la autodeterminación minutos después de que el Tribunal Constitucional la suspendiese. La iniciativa, impugnada por el Gobierno el pasado viernes, ha llegado al pleno este martes en paralelo a la reunión que los magistrados del Constitucional mantenían en Madrid y se ha aprobado minutos después de que el alto tribunal haya decidido suspenderla. Sin

Los independentistas defienden que no han cometido ninguna ilegalidad puesto que la moción votada este martes no estaba afectada por ninguna prohibición concreta del Constitucional y, a su entender, tampoco desarrolla o da efectividad a ninguna decisión anteriormente anulada por los tribunales. Además, pese a que ha sido votado después de la suspensión, el tribunal no ha tenido tiempo de notificar al presidente y a la Mesa dicha suspensión junto a la obligación de paralizar la moción, por lo que consideran que no se ha cometido ningún delito de desobediencia.

El debate del pleno ha comenzado con polémica después de que este lunes Torrent decidiera avanzar el horario del pleno, de las 15 horas cuando estaba previsto a las 9 de la mañana. Una decisión que se tomó, precisamente, para poder esquivar al Constitucional y poder votar la moción de la CUP antes de que los magistrados se pronunciasen sobre ello. Pero el cambio de horario ha molestado no solo a los grupos de la oposición, sino también al propio Govern, que ha enviado una carta a Torrent quejándose por la coincidencia del pleno y de su reunión semanal.

Los grupos de la oposición han cargado contra los partidos independentistas, pero especialmente contra Torrent por alterar el orden del día y permitir que se acabara votando la moción de la CUP. Tanto PP como Cs han abandonado el hemiciclo a la hora de la votación en señal de protesta. "Esto es una auténtica pérdida de tiempo que desprestigia de nuevo el Parlament", ha espetado el portavoz del PP, Alejandro Fernández. "Aquí no hay ni heroicidad ni se avanza hacia la independencia, solo se pisotean los derechos y las libertades de la oposición".

Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos, ha acusado a los partidos secesionistas de "tomar el pelo a la ciudadania de Catalunya" y ha denunciado la "actitud autoritaria" de Torrent. "Usted se cree que está por encima de la ley, los derechos y las libertades", ha afirmado, "una especie de rey Sol que puede hacer lo que le dé la gana".

Con un tono menos airado, desde el PSC han insistido en que Catalunya no tiene derecho a la autodeterminación porque el derecho internacional solo lo reconoce a "pueblos sometidos y que no pueden gobernarse a sí mismos". El diputado Ferran Pedret ha recordado que los catalanes, según su opinión, "ya se gobiernan a ellos mismos" y forman parte de las instituciones que deciden sobre las decisiones políticas en España y en Europa.