Sànchez (JxCat) y Aragonès (ERC) avalan que Artadi sea candidata a presidenta de la Generalitat

A veinte días de que finalice el plazo para precipitar la repetición electoral, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, vuelve a aparecer como la opción independentista para la presidencia de la Generalitat. El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, y el adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, han avalado este miércoles que Artadi sea la candidata.

Hasta ahora, la portavoz de JxCat no se ha postulado públicamente para sustituir a Puigdemont. Sin embargo, era desde hace semanas una de las principales apuestas de los sectores más próximos al president cesado. No así del PDeCAT, partido que Artadi abandonó el pasado otoño y con cuya dirección no mantiene buenas relaciones.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Aragonès ha asegurado que ERC no tendrá "ningún problema" con que Artadi sea la candidata. "El nombre tendrá el apoyo de ERC y no lo propondremos nosotros sino JxCat, así lo tenemos acordado", ha recordado Aragonès, que comanda el partido tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras y la marcha de Marta Rovira a Suiza.

El diputado de ERC ha dicho que el debate de investidura se podría celebrar la próxima semana. Antes, este sábado, Puigdemont ha convocado al grupo parlamentario de JxCat en Berlín, lo que podría suponer el desatascador definitivo para la investidura, ya que será el expresident quien proponga el nombre de un hipotético nuevo candidato.

Aragonès ha trasladado además que los presos independentistas con los que ha podido hablar insisten en hacer "todo lo posible" para formar ya un Govern . "Ya sabemos que el Govern que tendrá limitaciones y amenazas", ha pronosticado Aragonès, que con todo ha considerado que es "mucho mejor" formar un gobierno que la actual situación de parálisis. "En ERC estamos preparados para que no se repitan las elecciones", ha añadido.

En la misma línea, Sànchez, encarcelado en Soto del Real desde el pasado 16 de octubre, ha rechazado la repetición electoral porque, ha considerado, unos nuevos comicios no aportarían "nada nuevo". En una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), ha dado su visto bueno a que Artadi aspire a la presidencia de la Generalitat como alternativa a Carles Puigdemont. "Es una mujer sumamente capacitada y le auguro un recorrido político largo", ha sostenido el exlíder de la ANC.

Tanto Aragonès como Sànchez han reclamado a la CUP que se sume a su acuerdo para la investidura. Los anticapitalistas vienen manteniendo que sólo votarán a favor de Carles Puigdemont y que cualquier otro candidato recibirá sus cuatro abstenciones. Esto implica que, si se mantiene el voto delegado del expresident y de Toni Comín, cualquier candidato alternativo a Puigdemont podría ser investido en segunda votación. Sería suficiente con los 66 escaños que suman JxCat y ERC, dos menos que la mayoría absoluta pero uno más que el conjunto de la oposición.

"Nos gustaría que la CUP no se abstuviera y votara a favor del nuevo candidato", ha dicho Aragonès, que en cualquier caso se ha mostrado convencido de que los asamblearios "no bloquearán" la investidura. "A la CUP les diría que salgan de su zona de comodidad, que bajen a la arena política y que se arriesguen como nosotros para ganar democráticamente la república", ha afeado Sànchez a los anticapitalistas.