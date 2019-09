Sánchez fija el 'no' al referéndum en Catalunya en su documento de propuestas a Podemos

El PSOE ha querido subrayar ante Podemos la diferencia que les separa a ambas formaciones en un tema clave: Catalunya. El documento de 370 propuestas presentado este martes por el presidente del Gobierno en funciones hace alusión al conflicto catalán en uno solo de los puntos y para reafirmar su negativa al referéndum sobre la independencia. Un referéndum de autodeterminación que, según escribe el PSOE "provoca la quiebra de la sociedad".

Los socialistas han borrado cualquier referencia al modelo federal en su batería de propuestas y proponen "renovar" el modelo autonómico bajo la fórmula de "estado integrador". Según explican en el apartado sobre la articulación del Estado, Sánchez considera que el Gobierno central debe garantizar "la cohesión desde la lealtad" a las competencias que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas.

Durante la presentación del documento, Sánchez ha reafirmado su apuesta por el "diálogo y Estatuto". "Y no un referéndum que quiebra las bases de la convivencia", ha subrayado. Además el presidente en funciones ha querido dejar claro que no está buscando el apoyo de los independentistas, a quienes ha acusado de haber provocado las elecciones de abril. "España necesita un gobierno progresista no condicionado por los independentistas", ha asegurado Sánchez.

La propuesta del PSOE para Catalunya es abordar el independentismo como un "conflicto de convivencia", para lo que proponen un diálogo entre entre catalanes y bilateral entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, "siempre dentro de la Constitución". El PSOE además ha suprimido el rechazo explícito a aplicar el artículo 155 de manera permanente en Catalunya, modificando así la propuesta que incorporaba su programa electoral.

En la carpeta sobre el modelo territorial, PSOE apuesta también por clarificar el reparto de las competencias entre las autonomías y el Gobierno central, y promete reconocer los "instrumentos de colaboración" entre los dos niveles administrativos. En esta misma línea se compromete a actualizar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, y la "transformación del Senado".

El documento de 370 propuestas incluye como novedad la participación del Gobierno central en las "actuaciones autonómicas" cuando éstas afecten al "interés general". Una participación que no se concreta en el documento pero que apunta a la litigiosidad constitucional que ha sido una constante en la relación entre el Estado y varias comunidades, especialmente Catalunya.

Este es el dibujo de la articulación del Estado que el PSOE hace en los seis puntos que dedica a este asunto. Un modelo en el que "no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad", como el documento afirma explícitamente.

El referéndum catalán es uno de los grandes puntos que separan a los socialistas y la formación de Pablo Iglesias, quien defiende el derecho a decidir en Catalunya. Pese a esto, Podemos no ha insistido respecto a permitir la autodeterminación en las últimas propuestas enviadas al PSOE, para no ahondar en esta brecha. Con todo, el endurecimiento de la posición de los socialistas aleja todavía más a los dos partidos en esta cuestión.